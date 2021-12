Xpeng eerste kwartaal 2022 in Nederland

Klein nieuws: het Chinese Xpeng komt niet alleen in 2022 naar Nederland, maar ook meteen in het eerste kwartaal.

“Vol trots kondigen we alvast aan dat we je in het eerste kwartaal van 2022 kunnen ontvangen in onze showroom”, meldt het kersverse Xpeng in zijn kerstgroet. Dat is mooi, want dan weten we dat ‘2022’ bij Xpeng in ieder geval niet december 2022 betekent. De genoemde showroom zal overigens een ‘Xpeng Experience Center’ in of om Amsterdam zijn, maar er volgen er meer.

De eerste auto die Xpeng in Nederland gaat voeren, is de Xpeng P7. Dat is een directe concurrent voor de Tesla Model 3 en uiteraard even elektrisch. Xpeng belooft een 0-100-tijd van 4,5 seconde en een actieradius van 530 km.

We hebben getracht om in contact te komen met Xpeng voor meer details, maar totdat daar een reactie op komt zullen we het hiermee moeten doen. Het goede nieuws: binnen een paar maanden weten we hoe dan ook meer!