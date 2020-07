Winst voor PSA Groupe ondanks crisis

De crisis hakt er hard in bij de autofabrikanten en uiteraard blijft ook PSA Groupe niet buiten schot. Het concern, moederbedrijf van onder meer Peugeot, Citroën en Opel, zag de omzet fors onderuit gaan. 34,5 procent ging eraf over de hele groep gezien; het kwam uit op 25,1 miljard euro. De grootste oorzaak was, hoe kan het ook anders, de verkoopdaling van 40,5 procent.

Toch zullen ze bij PSA vooral blij zijn met wat er onderaan de streep gewoon nog blijft staan. Er bleef over het eerste halfjaar van 2020 namelijk netto 595 miljoen euro aan de strijkstok hangen. Meer dan twee keer zo weinig als vorig jaar in de eerste zes maanden, maar in elk geval geen rode cijfers. Daarbij heeft PSA nog een financiële basis over van 23,2 miljard euro. Voorlopig redt het concern zich dus prima. Van omvallen of de noodzaak tot overheidsleningen, zoals bij concurrent Renault het geval is, is dus absoluut geen sprake.

Toch weet ook PSA dat 2020 er aardig in zal hakken. Over het hele jaar gezien verwacht het concern 25 procent minder verkopen in Europa, 30 procent in Rusland en 10 procent in China. Desondanks zet PSA Groupe over de periode 2019-2021 in op een winstmarge van 4,5 procent.