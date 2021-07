Wie is Mate Rimac, de oprichter van Rimac?

De naam van de ‘wereldhoofdstad’ van de elektrisch aangedreven supersportwagen laat zich vertalen als heilige zondag. Het stadje Sveta Nedelja ten westen van Zagreb biedt weinig meer dan een nogal verlaten industriegebied. Niets wijst erop dat dit de plaats is die door grote namen als Porsche of Hyundai is bestempeld tot het mekka van de elektrische aandrijving. En het is een heel verschil met de stereotype garage in een met palmbomen omzoomde straat in Silicon Valley. Sveta Nedelja betekent ook ‘heilig luieren’. En daarmee doe je Mate Rimac dan weer schromelijk tekort. De 31-jarige Rimac werkt naar eigen zeggen altijd. Elke dag. Bijna elk uur. “Ik ga niet op vakantie, zaterdag en zondag zijn voor mij gewoon werkdagen.”

Dat is behoorlijk vlijtig voor iemand die je rustig een genie kunt noemen. Of een wonderkind. Eén van de meest besproken mensen in de hedendaagse autowereld. De Elon Musk van de Balkan. De man die de C_Two vanaf 2020 gaat bouwen; een auto met een ongelooflijke 1.914 pk; dat is 1.408 kilowatt. Of 1,4 megawatt.

Dan komt hij binnenlopen. Spijkerbroek, T-shirt, sneakers, mobiele telefoon aan het oor. Hij heeft een baardje dat, zoals hij zelf zegt, zorgt dat hij niet nog jonger oogt dan hij is. Hij spreekt een paar zinnen Kroatisch met zijn assistent, dan perfect Engels aan de telefoon, vervolgens bijna accentvrij Duits met zijn gast. “Welkom. Wat leuk dat je ons komt bezoeken.”

Gefascineerd door elektronica

Mate Rimac (31) komt uit het gebied dat nu tot Bosnië behoort. Hij is drie jaar oud als hij vanwege de oorlog met zijn familie naar Duitsland vlucht. Zijn moeder werkt als schoonmaakster, zijn vader is bouwvakker. En Mate? Die kijkt naar autoprogramma’s op tv en verslindt autotijdschriften. Hij is gefascineerd door elektronica, door elektrische motoren en door Nikola Tesla, die uit zijn thuisland kwam. Toen Mate 13 was, besloten zijn ouders om terug te gaan naar de Balkan. Inmiddels zijn we vele jaren verder en kijken we naar het certificaat dat in de ontvangsthal van zijn bedrijf Rimac Automobili hangt: ‘Gewinner der Goldmedaille als Jugenderfinder auf der Internationalen Fachmesse für Ideen, Erfindungen und Neuheiten, Nürnberg 2006’.

Op 17-jarige leeftijd vroeg Mate al twee patenten aan voor een handschoen die een computertoetsenbord vervangt. En voor een dodehoekdetector voor vrachtwagens. Maar hij houdt bovenal van auto's. Op 18-jarige leeftijd koopt hij een BMW 3-serie van de E30-generatie, die rijp is voor de sloop. Hij neemt deel aan twee races, maar dan houdt de motor het voor gezien. Rimac besluit om een elektromotor in te bouwen. “Niet omdat ik een milieufreak was, maar omdat ik de superioriteit van de elektrische aandrijving wilde aantonen.” Op het circuit verslaat hij met zijn elektrische 3-serie alle concurrenten, die met auto’s met verbrandingsmotoren rijden. Het levert hem landelijke aandacht op en een paar vermeldingen in het ‘Guinness Book of Records’.

Onwaarschijnlijk verhaal

Dan besluit hij samen met twee vrienden om naar een garage te verhuizen, en dat is het begin van een onwaarschijnlijk verhaal. Hij vertelt het tegen ons alsof hij het aan een oude vriend vertelt die hij al tien jaar niet meer heeft gezien. Hij lijkt helemaal niet op de selfmade miljonair die hij is. Een Kroatische krant heeft hem onlangs uitgeroepen tot de rijkste man van het land.

Op papier zal dat kloppen, Rimac bezit nog steeds 45 procent van zijn bedrijf. “Maar het bedrag dat ik maandelijks te besteden heb, is zeker lager dan een modaal inkomen in jullie land”, zegt hij met een glimlach. Dat is niet veel voor een man die zo ongeveer 20 uur per dag werkt.

Achter een glazen wand staat het windtunnelmodel van de C_Two, Rimac's tweede auto. Het is zijn ‘volumemodel’, omdat hij er 150 van zal bouwen. Van de Concept One worden er slechts acht geproduceerd, de laatste drie worden momenteel in een hal verderop in elkaar gezet. “Uit kostenoverwegingen ontwikkelen we 95 procent van de componenten van de One zelf. Van de elektromotor tot de elektronica en de accu’s. Ook bij de C_Two is dat een flinke uitdaging. Het is een hele klus om een vermogen van 1,4 megawatt te combineren met een actieradius van maximaal 500 kilometer.”

En het feit dat het bedrijf dit soort zaken weet te realiseren, maakt Rimax interessant voor andere fabrikanten van supersportwagens. Rimac Automobili haalt nu tweederde van zijn omzet uit de levering van accu’s en elektrische aandrijflijnen, inclusief motoren en transmissies. Tot de klanten behoren onder andere supersportautofabrikanten als Koenigsegg (“Christian von Koenigsegg was mijn idool toen ik jong was”) en Pininfarina (de ‘Battista’ staat op het C_Two platform). Maar ook Aston Martin en Seat Cupra kopen de krachtige accu’s en aandrijflijnen in bij de specialist. In 2018 nam Porsche een aandeel van tien procent in Rimac, onlangs stapten Hyundai en Kia in met een investering van 80 miljoen euro.

Diepgaande kennis

Lutz Meschke, CFO van Porsche, geeft antwoord op de vraag waarom een bedrijf met zo'n knowhow op sportwagengebied miljoenen investeert in een klein Kroatisch bedrijf.

“Er is hier diepgaande kennis voorhanden op het gebied van accu’s met een hoog voltage en krachtige aandrijflijnen en voortstuwing. Porsche moet op dat vlak snel een inhaalslag maken, en dat doet Porsche ook graag door middel van dit soort samenwerkingsverbanden.”

Eén geheim Rimac Porsche-project is al van start gegaan, net als twee projecten die samen met Hyundai's sportdivisie ‘N’ worden uitgevoerd.

En waar heeft Mate Rimac deze waardevolle kennis vandaan? Is hij toch een genie? Mate Rimac vindt van niet: "Als je twee jaar lang elke dag en elk uur leest over een onderwerp waar je nog niets van wist, behoor je uiteindelijk tot de beste experts ter wereld.” Hard werken, dat is zijn bescheiden verklaring voor zijn succes. Waar Rimac het bedrijf ooit met twee vrienden runde, geeft hij inmiddels leiding aan een fabriek die 550 medewerkers telt.

'Ik ben geen milieufreak, hoewel ik de natuur hoog in het vaandel heb staan. Aanvankelijk wilde ik echter vooral de superioriteit van de elektromotor aantonen.'

We gaan terug naar de garage waar Mate, toen 20 jaar oud, elektromotoren ontwikkelde, terwijl zijn ontwerpvriend Adriano 's nachts in Rüsselsheim (hij werkt bij GM) de Concept One tekent. Het doel dat ze voor ogen hebben: een elektrische auto met meer dan 1.000 pk, die meer dan een miljoen euro kost. En dan is er nog het verhaal van de prins uit Abu Dhabi.

De Arabische koninklijke familie hoort in 2011 over het Kroatische bedrijf en bestelt twee auto’s van een model dat nog niet eens bestaat. De prins wil weten hoeveel geld Rimac nodig heeft om zijn auto's te bouwen. "”Het bedrag dat ik hem noemde was absurd laag ... Maar we hadden geen idee", zegt Mate Rimac lachend.

Geen weg meer terug

Begin april 2011 hebben ze een stand gereserveerd voor de IAA-beurs in Frankfurt. Nu is er geen weg meer terug. "We hebben dag en nacht gewerkt. We hadden geen geld meer. Tussendoor werd de stroom afgesloten.”

Op het nippertje hadden ze hun auto gereed voor de beursstand. De prins wil 4,5 miljoen euro investeren, maar alleen als het bedrijf verhuist naar Abu Dhabi. Mate Rimac weigert. “Achteraf gezien was dat de beste beslissing van mijn leven.” Maar met dat besluit breekt er ook een zware tijd aan voor het jonge team. Rimac staat aan de financiële afgrond. “Om te overleven, besloten we om aandrijfsystemen te gaan ontwikkelen voor andere fabrikanten. Als we gewoon het geld uit Abu Dhabi hadden aangepakt, hadden we het misschien verspild, zoals zoveel startups.”

Een Chinese investeerder investeert zeven miljoen, wat tijd bespaart. Maar desondanks heeft het bedrijf nog altijd moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. “Het zwaarste jaar was 2017”, zegt Mate Rimac. “En toen nog dat ongeluk in Zwitserland ...”

Rimac is net bezig met de laatste onderhandelingen met een investeerder als de telefoon gaat. “Er is een ongeluk gebeurd. De auto staat in brand. Maar Hammond leeft nog.” Wat er was gebeurd?

Richard Hammond van het bekende Amazon TV-programma ‘The Grand Tour’ was tijdens het filmen met de Concept One met een snelheid van 212 km/h van de weg gevlogen.

Als Rimac dat hoort, ziet hij ook zijn prille levenswerk in vlammen opgaan. "Ik kon niet geloven dat de auto in brand stond.” Hij brandde vijf dagen lang...

Trots

Vandaag de dag kan Mate Rimac ook daar om lachen. Ook al moet hij nog steeds elke dag vechten voor zijn bedrijf. Hij leidt ons trots rond door de hallen: 550 medewerkers uit 29 landen bouwen gereedschap voor de C_Two-productie alsmede kleine aluminium onderdelen en grote kabelbomen, ze maken programmasoftware of bouwen pompen voor de accukoeling. Ook de koolstofvezel onderdelen worden hier geproduceerd. In de C_Two wordt het grootste koolstofvezel onderdeel uit de auto-industrie toegepast. Uiteindelijk bevat de gehele auto 2.200 lagen koolstofvezel. Een groot deel van de ongeveer 80 vrouwelijke werknemers werkt op deze afdeling. Alle personeesleden zullen profiteren van het succes van de onderneming: Rimac deelt binnenkort zeven procent van de aandelen uit aan de werknemers. En hij heeft alweer nieuwe doelen gesteld: net als in de afgelopen vier jaar wil hij de meest gewilde werkgever van Kroatië blijven. En er komt een nieuw hoofdkantoor, op een half uur van het huidige hoofdkantoor: een ‘campus’ voor 2.000 medewerkers. Inclusief een kleuterschool en dieren.

Rimac is vegetariër. “Geen vlees eten dient het milieu meer dan rondrijden in een elektroauto.” Hij denkt ook dat het een goede stap zou zijn voor het milieu als er meer gebruik zou worden gemaakt van kernenergie. Hij heeft een heel duidelijk standpunt, maar hij verwacht niet dat iedereen het daar mee eens is. Maar hij wil wel dat mensen nadenken. Ook de volgende generaties. Bijna elke dag wordt er wel een schoolklas rondgeleid door de Rimac-fabriek. Als de campus klaar is en de eerste C_Two’s zijn gebouwd, dan is Mate Rimac er naar eigen zeggen klaar voor om zijn idool te ontvangen in Sveta Nedelja: Tesla-baas Elon Musk.

Dit artikel verscheen eerder in AutoWeek 11, 2018.