Wey Yuanmeng PHEV: retro-Kever zonder Kever

De Wey Yuanmeng is niet zomaar een model met wat retro-elementen, maar een soort rijdende ode aan de vroege jaren vijftig. Het afgeronde ‘middenschip’ wordt overduidelijk gedeeld met de basis-Ora, maar kop en kont zijn anders. Aan de achterzijde betekent dat vooral dat een losse ‘bagageruimte-bobbel’ de Kever-invloeden naar de achtergrond verdrijft, al noteren we ook een kleinere achterruit. Voor zien we een enorme, horizontale motorkap, een volop met chroom behangen griulle en een dito voorbumper, dubbel uitgevoerd inclusief een extra set lampen. Let ook even op de details, want die zijn prachtig. Zo zakken armen van de ruitenwissers deels weg ‘in’ de neus, precies zoals dat vroeger ook vaak het geval was. Ook de compleet verchroomde deurgrepen mogen er zijn.

Als deze auto je bekend voorkomt, is dat trouwens niet zo gek. Wey toonde hem een jaar geleden al als concept-car, maar over productie werd toen nog niet gerept. Dat komt er dus wel degelijk van. In eerte instantie is de Wey Yuanmeng een plug-inhybride met zo’n 240 pk, afkomstig van een anderhalve liter grote turbo-benzinemotor en een elektromotor. Het accupakket is flink en daardoor goed voor maar liefst 195 km elektrisch bereik, in theorie althans. Een volledig elektrische Yuanmeng zit volgens de overlevering ook in het vat. Die ‘overlevering’ komt in dit geval trouwens van Car News China, dat we wederom hartelijk bedanken voor het vindbaar maken van de benodigde informatie. Zelf een Wey Yuanmeng bestellen? Dat kan misschien sneller dan je denkt, want volgens moederbedrijf Great Wall komen Wey en Ora nog dit najaar naar Europa. AutoWeek trof bovendien in Europa al eens patentplaten van de Yuanmeng aan.

De Wey Yuanmeng is niet alleen opmerkelijk door zijn vorm, maar ook door zijn positie in het Wey-gamma. Dat bestaat voor de rest namelijk volledig uit keurig ogende, maar weinig opzienbarende SUV’s met namen die naar koffie verwijzen. De Yuanmeng past dan ook op geen enkele manier tussen de Mocca, de Macchiato en de Latte, al is dat natuurlijk wel weer heel goed voor de diversiteit.