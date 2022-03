Wey haalt elektrisch retromodel naar Europa

Autofabrikanten kunnen de verleiding die retrodesign biedt duidelijk niet weerstaan. Denk aan de modellen van Mini, maar er is natuurlijk veel meer. Honda heeft met de E een elektrisch model met retrodesign, Fiat voert op dat vlak de 500, en Volkswagen komt met de vanbuiten duidelijk naar de T1's en T2's van weleer verwijzende ID.Buzz. Het Chinese Great Wall heeft ook van de retrotaart gesnoept en brengt met zijn merkoffensief onder meer het met retromodellen doorspekte merk Ora naar Europa. Ora is samen met Wey een van de twee merken die het concern op termijn in Europa gaat verkopen. Ook Wey krijgt in Europa zeer waarschijnlijk een elektrische retrorakker.

Uit de database van het European Union Intellectual Property Office heeft AutoWeek patentplaten opgedoken van een elektrische nieuwkomer van Wey die is voorzien van knotsgek retrodesign. Dat betekent dat moederbedrijf Great Wall het design van die EV dus ook in Europa heeft vastgelegd. De auto zelf is wellicht minder nieuw dan je denkt. Het gaat om de EV die Wey in augustus 2021 al op Chinese bodem presenteerde. Die naamloze nieuwkomer is in feite Wey's versie van de Punk Cat van zustermerk Ora. Waar die Punk Cat duidelijk lijkt op de Volkswagen Kever, lijkt Wey's versie met zijn grondig aangepaste voor- en achterkant de sfeer te ademen van Amerikaanse auto's uit de jaren 40. De Wey op de patentplaten wijkt op detailniveau af van de vorig jaar in China gepresenteerde versie. Zo ontbreken de sierstrips op de voorschermen.

We mikken erop dat techniek van de Wey nagenoeg een-op-een overeenkomt met die van de Ora Punk Cat. Reken dan ook op een auto met een 171 pk sterke elektromotor die een topsnelheid van zo'n 155 km/h moet kunnen halen. Hoe groot het accupakket wordt, is nog onbekend.

Wanneer Wey zijn elektrische retromodel naar Nederland haalt? Dat weten we nog niet. Wel is bekend dat Wey binnenkort de Coffee 01 en Coffee 02 naar Europa haalt, auto's die in China achtereenvolgens - je bedenkt het niet - Mocca en Latte heten. Ora gaat in Europa de 02 Cat en 03 Cat voeren. Ora's elektrische Kever-achtige is nog niet officieel voor de Europese markt aangekondigd, maar ook het ontwerp van die auto waart al rond in de Europese patentdatabases.

Zou jij het aandurven om zo'n knotsgekke Wey aan te schaffen en is er überhaupt plek voor in Nederland? We zijn benieuwd naar jullie meningen!