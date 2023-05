Wereldrecord voor Electreon: 1.942 km zonder bijladen

Electreon houdt zich naar eigen zeggen bezig met ‘technologie die de massa-adoptie van EV’s moet bespoedigen’. Het richt zich daarbij vooral op infrastructuur, meer specifiek het draadloos opladen van EV’s. Behalve tijdens het parkeren moet dat opladen volgens Electreon ook onder het rijden kunnen, wat de oplossing is die dit wereldrecord mogelijk maakte.

Electreon zette het wereldrecord elektrisch rijden zonder opladen op zijn naam op een ovaalvormige testbaan met de oplaadtechnologie in de buurt van Tel Aviv. Hard ging het overigens niet: in ruim 100 uur werd er in totaal 1.942,6 kilometer afgelegd, door 55 verschillende bestuurders, maar dus zonder laadstops. In totaal werd er daarbij 241,7 kWh verbruikt.

Interessant – en wellicht ook een beetje vreemd – is dat Electreon voor dit record geen pure EV, maar een RAV4 PHEV van partner Toyota gebruikte. Die auto heeft echter volgens Electreon louter elektrisch gereden, waarmee dan in ieder geval bewezen is dat een grote accu niet nodig is als de weg waarop je rijdt die accu kan opladen. Dat treft, want dat strookt met één van de doelen van Electreon. Een weg die kan opladen maakt het meetorsen van grote, dure en zware accu’s overbodig, met alle financiële- en andere voordelen van dien.

Projecten in Europa

Electreon timmert letterlijk lekker aan de weg met zijn oplaad-technologie. Behalve voor auto’s lijkt het deze techniek ook te willen in zetten voor grotere voertuigen, zoals vrachtwagens en stadsbussen. In Duitsland, Zweden en Italië zijn daarvoor proeven opgezet, uiteraard in samenwerking met lokale overheden.