Wéér een nieuwe KGM: dit is de nieuwe KGM Musso met verbrandingsmotor

Groter

2
KGM Musso
KGM Musso
Lars Krijgsman

De auto is de ander niet en zo is ook de ene KGM Musso niet gelijk aan de ander. In Nederland kennen we de KGM Musso al als elektrische pick-up. Nu is er nog een nieuwe KGM Musso en die heeft gewoon verbrandingsmotoren.

De KGM Musso EV is een elektrische en relatief lage pick-up die in thuisland Zuid-Korea een veel hogere naamgenoot heeft. Die heet simpelweg KGM Musso en verschilt met meer dan zijn afmetingen en naam van de elektrische Musso. De KGM Musso is er enkel met benzine- en dieselmotoren. Musso is vanaf nu dus een label dat meerdere modellen beslaat.

De nieuwe KGM Musso is een pick-up met een ladderchassis zoals modellen als de Toyota Hilux, Ford Ranger en Mitsubishi L200 dat ook zijn. Hij fungeert als opvolger van de in Nederland niet geleverde pick-up variant van de Rexton (Rexton Sport). Het bonkig vormgegeven werkpaard is er in twee lengtematen. De korte variant strekt zich uit over een afstand van 5,15 meter en wie meer wil kan voor de 5,46 meter lange 'Lang' gaan. De wielbasis van de kortere versie bedraagt 3,1 meter, de Lang heeft 11 centimeter extra tussen de voor- en achteras.

KGM Musso

KGM Musso: met rechts een ander achterportier.

Ongeacht of je voor de korte of lange Musso gaat, kun je kiezen uit een 202 pk sterke 2-liter benzinemotor en een 2,2-liter diesel die 217 pk op de baan brengt. Daarbij is de Musso Lang er alleen met vierwielaandrijving, terwijl de kortere modellen zowel met achter- als met vierwielaandrijving verkrijgbaar zijn. Opmerkelijk: aan de rechterzijde heeft de KGM Musso een andere schouderlijn in het achterportier.

Voor zover bekend komt de KGM Musso niet naar Nederland. De elektrische KGM Musso EV blijft hier uiteraard gewoon leverbaar.

