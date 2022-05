Weblog - Waarom de hybridegolf slecht nieuws is

Voor het eerst gingen in Nederland meer hybrides dan benzineauto’s van de hand. Her en der zag ik daar enthousiasme over, terwijl het voor de energietransitie eigenlijk belabberd nieuws is.

De eerste vier maanden van dit jaar koos meer dan 40% van de kopers dus hybride, tegen 17% voor volledig elektrisch. De verkoop van elektrisch mag dan fors in de lift zitten, het zou andersom moeten zijn.

Dit is wat we zien gebeuren; dat het volk zich ondanks stevige fiscale prikkels van bijtellingvoordeel naar aankoopsubsidies niet massaal in een EV laat lokken. Dat heeft drie oorzaken. De voor een fors deel van de bevolking veel te hoge prijzen, het beperkte bereik (tenzij je geld hebt) en het verminderde gebruiksgemak. Dan kun je nog zo hard roepen dat de praktijk best meevalt, de bezwaren zijn blijkbaar zo zwaarwegend dat consumenten ondanks torenhoge brandstofprijzen bereid zijn af te zien van een nog even lagere bijtelling of een aankoopsubsidie ter waarde van een modaal maandsalaris. Laat dat indalen.

De statistieken illustreren waar de pijn zit. In de eerste drie maanden van dit jaar verkocht de handel 6.508 nieuwe en 7.531 gebruikte EV’s aan particulieren. Dat lijkt goed nieuws, want de privékoper hield tot nu toe de boot af, maar je weet wat die mensen drijft; een bonus van €3.350 of €2.000. Het is leerzaam om te zien hoe ze het uitgeven. Aan nieuwe EV’s die door de importeurs stevig worden mee gesubsidieerd, zoals de Fiat 500, en aan tweedehandsjes die niks kosten; de Leafs, de Zoe's en de e-Golfs. Niet toevallig zit op de particuliere markt de grootste groei bij de occasions. Dat waren er drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.

Belangrijker is dat je ook weet wie niet meedoen. Henk en Ingrid, Mohammed en Fatima uit de achterstandswijken, die de staatsbijdrage voor een stekkerbak niet eens per maand verdienen en hun handen vol hebben aan krankzinnig stijgende energierekeningen – over maatschappelijk onrecht gesproken. Verder weet iedereen wat er gebeurt als de subsidiepotten leeg zijn. Dan wordt het bij de dealers weer heel stil. De voor de politiek verontrustende conclusie is dat de acceptatie van elektrisch nog een lange weg te gaan heeft.

Uiteraard zijn hybrides niet het absolute kwaad. Ze zullen bijdragen aan verdere verlaging van emissiecijfers. Toch staan ze wel voor het failliet van het beleid. Hybrides blijven de fossiele brandstoffen gebruiken waar we vanaf wilden. En ze gaan het nog heel lang volhouden. In het licht van zowel de klimaatdoelstellingen als de huidige geopolitieke situatie is dat bizar. Hoe wil je op langere termijn verbieden wat je nu door de vingers ziet? Hoe wil je Poetin en de oligarchen stoppen?

We zien ook allemaal wat tussen droom en daad zit; de bestedingsruimte van gewone mensen en het gemak van de pomp, ondanks de literprijzen. De politiek zal dit niet oplossen. De brede massa wordt niet rijker, de auto niet meer substantieel goedkoper. Ik zou niet weten wie die kloof kan dichten.