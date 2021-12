Waymo en Zeekr werken samen aan autonome auto

Om precies te zijn gaat Waymo in zee met Zeekr, dat op zijn beurt weer onderdeel is van het grote geheel bij Geely. Zeekr is in de markt gezet als volledig elektrisch premiummerk en onthulde dit jaar een eerste model. Dat is de Zeekr 001, waarvan de naamgeving zeker niet de originaliteitsprijs verdient. Over de naam van de autonome auto die Zeekr voor Waymo gaat bouwen zijn de creatieve breinen nog niet uit. Op de schetsen is een busje te zien dat qua ontwerp in ieder geval weinig weg heeft van de huisstijl van Zeekr. Een lidarsensor met het Waymo-logo neemt een dominante plek in op het dak.

Aan weerszijden zitten twee grote schuifdeuren die op het oog een ruime instap bieden naar een minimalistisch vormgegeven interieur. Dat is volgens Zeekr volledig configureerbaar en kan met of zonder bedieningselementen voor de bestuurder geleverd worden. In ieder geval lijken de voor- en achterpassagiers over zeeën aan ruimte te beschikken. De specificaties van het autonome voertuig vermeldt Zeekr niet, maar vermoedelijk rolt het busje op het volledig elektrische SEA-platform van Geely. Zeekr ontwikkelt het autonome voertuig in het China Europe Vehicle Technology Centre in Göteborg. Daarna wordt het busje verscheept naar Amerika, waar Waymo zijn autonome rijsystemen inbouwt en met de vrucht van deze Chinees-Amerikaanse samenwerking gaat rijden.

In 2020 kondigde Waymo nog aan met Volvo te gaan samenwerken, maar nu is dus een andere partner gezocht binnen de Geely Holding. Eerder werkte Waymo nog samen met Jaguar en Chrysler: in 2016 begon Waymo immers met een vloot aan Pacifica's. Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe autonome voertuig van Zeekr en Waymo klaar is voor gebruik.