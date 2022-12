Waarom Fiat wel in kleine auto's blijft geloven en investeren

Hij is bepaald geen doorsnee saaie, grijze topmanager. Voordat Olivier François (1961) terechtkwam in de auto-industrie begon hij in zijn geboorteland Frankrijk een platenlabel, en dat is vast de reden waarom hij later kans zag om voor reclamecampagnes wereldsterren als Jennifer Lopez, Eminem, Sting, Shaggy, Clint Eastwood, Bono en Bruce Springsteen voor zijn karretje te spannen. Voor thuis sloeg hij de Italiaanse superster Arianna Bergamaschi aan de haak, met wie hij sinds 2014 getrouwd is. Een man dus die bergen kan verzetten en wees eerlijk, dat kunnen ze bij Fiat, ooit een merk met een uitgebreid gamma en een enorm marktaandeel, goed gebruiken.

Heeft Fiat nog toekomst met het huidige, beperkte aanbod?

“Het grootste probleem waarmee Fiat kampt, is juist te véél modellen. Maar het zijn regionale modellen. In verkoopaantallen is Fiat het grootste merk binnen ­Stellantis, vóór Jeep en Peugeot. Je hebt ­gelijk dat we hier in Europa te weinig ­hebben, maar we hebben wereldwijd juist te veel. Voor Zuid-Amerika hebben we net de Pulse onthuld, die zelfs een Abarth-versie krijgt, maar in Europa kunnen we daar niets mee. Het platform is niet geschikt en de motoren voldoen niet aan de regelgeving; het zou niet werken. Daarom brengen we alles terug tot één wereldwijde line-up. Als dat is gelukt, hebben we alle benodigde modellen voor hier en voor daar.”

Wanneer kunnen we daarvan de eerste resultaten zien?

“In het nieuwe jaar al, dus heel gauw. In 2023 zul je al een nieuw model van ons zien; geen variant op een bestaande auto of speciale editie. Echt iets nieuws. In 2024 komt nog een nieuw model en in 2025, 2026 en 2027 elk jaar een nieuw model, allemaal bestemd voor drie regio’s. Dat betekent dat ze niet alleen elektrisch, maar ook met ­verbrandingsmotor leverbaar zullen zijn. Je moet weten dat wij relatief groot zijn in het Midden-Oosten en Afrika. Denk aan de Tipo in Turkije, waar we 16 procent marktaandeel hebben; dat is meer dan in Italië. In Brazilië hebben we zelfs 22 procent. Dat is onze strategie: het gamma rationaliseren, minder modellen, maar breder verspreid en minder versnipperd.”

Dat sluit de nieuwe Stellantis-platforms uit, die immers puur elektrisch

zijn...

“Sommige Stellantis-platforms, misschien zijn er een paar waar jij nog geen weet van hebt. We hebben multi-energy-platforms nodig om wereldwijd kans te maken.”

Hoe is Fiat in de huidige situatie beland?

“Zuid-Amerika voer zijn eigen koers met eigen platforms, eigen motoren en eigen fabrieken. Hier restten ons alleen de Panda, de 500 en de Tipo.”

Is de aankomende nieuwe Fiat al een Stellantis-product?

“Het 2023-model is de vrucht van iets waarmee we vroeg in 2021 aan de slag gingen, dus dat is ontwikkeld met de blokkendoos die we toen hadden. Maar vanaf 2024 zul je auto’s zien op platforms van Stellantis.”

Kunt u al een tipje van de sluier oplichten over de modellen en segmenten?

“Een tipje. Maar ik kan je wel vertellen wat je van Fiat niet meer zult zien: grote auto’s. Vroeger hadden we de Croma, de Freemont en de Ulysse. We zaten in het D- en zelfs ­E-segment. Bij Stellantis zou dat te veel overlappen. Wij richten ons op de segmenten A, B en C. Punt. En nu wil jij weten welke koetsvormen, hè? Dat zal ik je vertellen: net wat relevant is. Zo is Fiat altijd geweest. Steeds als Fiat een hit had, was het een model waarmee we iets wisten te ­raken bij mensen, iets waarop ze zaten te wachten, zelfs al wisten ze dat zelf nog niet. Bereikbaar vervoer, megakleine ­auto’s, scooters op vier wielen, whatever. Misschien niet het antwoord waarop je hoopte. Maar: kleine auto’s, slim uitgerust.”

Maar het A-segment sterft uit en ook het B-segment dunt stevig uit, omdat ze elektrisch te duur worden...

“Geweldig! Stellantis noopt elk merk ertoe zich duidelijk te positioneren. Een merk zonder duidelijk doel zal sterven, niet alleen in onze business. Zonder een ‘raison d’être’ verval je in gemeengoed, Chinees spul, Ubers. Daarom pakken we scherp uit met Dodge en hebben we geen probleem met Ram. Daarom moet Jeep weer echt Jeep worden, maar wel geëlektrificeerd natuurlijk. Daarom hebben we ook lang met Chrysler in onze maag gezeten; wat is de meerwaarde? Daarin beginnen we nu een weg te vinden. Fiats meerwaarde is simpel, leuk en bereikbaar rijden. Dat betekent A- en B-segment, maar wel op onze manier. Als er dan geen Fiesta of Polo meer is om ons in de wielen te rijden? Fantastisch, want dat is precies waar wij horen. Wij moeten het B-segment weer overheersen en onze heerschappij van het A-segment voortzetten. Natuurlijk weet en begrijp ik waarom anderen dit segment verlaten: het is uitdagender. De enige dik winstgevende manier om over te gaan op elektrisch is premium. Je verbloemt de verschrikkelijk hoge kosten van accu’s met iets wat sowieso al enorm duur is. Ik geef toe dat de Fiat 500e niet echt goedkoop is, een tikje premium zelfs, maar voor de rest gaan wij voor betaalbaar elektrisch. Ik ben de ­Centoventi (een elektrische concept uit 2019 die een indruk moest geven van een toekomstige Panda; red.) niet vergeten. Dat was toen mijn idee. Daar moet je een beetje aan denken. De goedkoopste EV maken, dat is mijn doel. Of het lukt, valt nog te ­bezien, maar dat is mijn visie.”

De Panda heeft inmiddels een flinke baard...

“De Panda wordt mooi oud. We houden hem up-to-date met nieuw infotainment, mild-hybrid en accenten van de 4x4 en mensen houden ervan. Ik vraag me wel eens af of de gezamenlijke auto-industrie de plank misslaat wat betreft de klanten­acceptatie van een langere levenscyclus. De opdracht die we van Stellantis kregen, was het gamma simplificeren. Per model maximaal drie uitvoeringen, drie motoren en niet te veel kleuren. De Panda heeft één uitvoering en één motor; wij zijn dus al veel verder. Fiat kan het prima af met één ­uitvoering, één motor en drie of vier optiepakketten. En een paar kleuren. Ik overweeg serieus om de kleur grijs te schrappen. Er zit een recessie aan te komen en wij zijn een vrolijk, kleurrijk merk, een ­anti-cyclisch en anti-crisis-merk. Voor ons 2023-model gaat dat nog niet op, maar vanaf 2024 is Fiat simpel, tot de essentie beperkt, basic maar tegelijkertijd superfun.”

Die toekomstige Fiats komen er ook als Abarth?

“Niet allemaal. In potentie kan het wel, maar we kijken per geval of het zin heeft. Om even naar het nu te kijken: een Doblò Abarth zou geen goed idee zijn. Van Europa weten we dat het Abarth-label vooral tot de verbeelding spreekt op de 500. De Punto Abarth was niet zo succesvol. Een paar jaar geleden wilde ik een 500X Abarth bouwen, maar dat kwam er niet van, mede omdat we toen de middelen niet hadden om die te ­ontwikkelen. Die zou best zijn aangeslagen. De sportversie, die puur uiterlijk is, is erg succesvol. Die versie was als een tweede jeugd voor het model. Feitelijk was die geïnspireerd op de Abarth die er nooit kwam. Ik denk dat alle derivaten van het 500-concept geschikt zijn voor een Abarth-versie. Weet je, elf jaar geleden liep ik met het plan rond voor een Panda Abarth. Dat zou een hartstikke leuke auto zijn geworden.”

Is het Abarth-label binnen Stellantis ook los van Fiat te zien?

“Nee, dat denk ik niet. Ooit waren er Abarth- versies van Lancia en Autobianchi, maar dat heeft voor Lancia of Alfa Romeo nu weinig zin. De Franse merken zouden waarschijnlijk de hik krijgen van Abarth. Ik zou best zaken willen doen met andere merken binnen de groep, maar eerlijk gezegd hebben ze mij niet nodig. Tenminste, dat is wel het geval, maar dat weten ze zelf niet; geintje. Een andere optie is om een eigen model van Abarth uit te brengen. Daar zitten we af en toe wel over te fantaseren. Dat zou geweldig zijn, maar het zou ook een enorme uitdaging worden om daar genoeg van te verkopen. Je moet geen ontwikkelings­kosten willen maken voor een model waar je er op jaarbasis minder dan 100.000 van verkoopt. Of je moet denken aan een beperkt, zeldzaam model, zoals de Alfa Romeo 8C. Dat kan ik doen, maar dan moet ik er een vergelijkbaar prijskaartje aan hangen. En dat is niet des Abarths.”

Stel dat ik u nu een zak geld gaf om toch die unieke Abarth te ontwikkelen, hoe zou die er dan uit komen te zien?

“Een nieuwe Fiat X 1/9 zie ik wel zitten. Of een Alfa Romeo 4C-achtige. Klein en bloedsnel. Daar zou ik er hooguit duizend van verkopen, maar het zou wel een statement zijn dat Abarth op de kaart zet. Ik heb echter mijn handen vol aan de Fiat-afgeleiden. Ik kan mij bijvoorbeeld voorstellen dat die Panda Abarth waarvan ik ooit droomde er alsnog komt, maar dan wel elektrisch. Op benzine zou een Panda Abarth in onze tijd tegen hoge emissie­heffingen oplopen. Maar als de Panda elektrisch is, is het een serieuze kandidaat.”

U noemde de 500e de anti EV-EV en dat zijn mooie woorden, maar toch...

“Ik weet vrijwel zeker dat we de wind van voren krijgen van diehard Abarthisti, maar ik weet net zo zeker dat het een succes zal worden. De 500e opent de deur voor nieuwe klanten. Ik ken veel mensen die een Abarth willen vanwege de looks en de snelheid, maar die niet zitten te wachten op herrie en benzinelucht. Voorlopig moeten we beide opties openhouden. In elk geval tot Euro 7 onze benzinemodellen aan de kant zet.”