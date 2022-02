Nu de nieuwe Opel Mokka steeds vaker opduikt in het straatbeeld en de nieuwe Astra zijn opwachting maakt, zal de zogenaamde vizorgrille een vertrouwd gezicht worden. Bij de onthulling van de Astra Sports Tourer spraken we Mark Adams. De Vice President Design bij Opel legt uit hoe belangrijk de GT X Experimental Concept was om het nieuwe gezicht van het merk binnen Stellantis te definiëren.

Hoe waarborg je het bestaansrecht van Opel in een groep met veel directe concurrenten?

“Het is zaak om te kijken naar de aspecten, zowel zichtbaar als tastbaar, waar de gemiddelde consument weinig om geeft. Op die punten kun je als groep fors besparen. Binnen de groep kijken we naar de hard points van het platform voordat we ook maar één model op die basis tekenen (zo zijn de voorruiten en de a-stijlen van bijvoorbeeld een Opel Corsa en een Peugeot 208 hetzelfde, red.) Die delen zijn dus het resultaat van onderhandelingen tussen alle merken die het platform gaan gebruiken. De overeen­komsten die je mogelijkerwijs tussen modellen ziet, zijn niet door het ene merk aan het andere opgelegd, maar gezamenlijk en van tevoren afgesproken. Dat is belangrijk te weten, want binnen Stellantis hechten we er veel belang aan dat elk merk zichzelf blijft, zonder compromissen. Natuurlijk zoeken we steeds naar slimme synergiën om zeker te stellen dat de klant dezelfde waar voor zijn geld krijgt.”

Hoe uit zich dat in de praktijk?

“Toen wij bij PSA kwamen – wat nu weer is opgegaan in Stellantis – kreeg ik een duidelijk mandaat om te definiëren hoe Opel moest zijn, met een onderscheidend gezicht voor uitsluitend onze modellen, wereldwijd. Daartoe diende de GT X concept-car, waarmee we de wereld lieten zien welk pad we gingen bewandelen. De nieuwe Mokka was de eerste exponent van die designtaal. Bij de facelifts die daarna kwamen, hebben we voor zover mogelijk wat van die taal doorgevoerd; denk aan de Grandland en Crossland, die wat van het Vizor-gezicht meekregen. Maar de Astra was de volgende echt grote stap.”

Het volledige interview met Mark Adams stond in AutoWeek 6 2022.