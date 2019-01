Vuhl 05RR klaar voor de markt

Vuhl is een kleine Mexicaanse fabrikant van straatlegale racers die zijn lichtgewicht avontuur in 2013 begon met de 05. Drie jaar later werd op een overtreffende trap van die vederlichte krachtpatser vooruitgeblikt met de 05RR. Die extremere variant is nu officieel gepresenteerd.

De Vuhl 05 RR is ondanks zijn heftige voorkomen ook volledig straatlegaal. De Mexicaan weegt 660 kilo en daarmee is hij 65 kili lichter dan de 05. Onder de kap een 2,3-liter grote EcoBoost-benzinemotor, een blok dat we kennen van Ford. Het vermogen moet op zo'n 385 pk liggen, genoeg om in 2,7 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 97 km/h (60 mph) te sprinten. Ook ligt het zwaartepunt ten opzichte van de reguliere 05 iets lager. Schakelen gaat met een sequentiële transmissie en de auto heeft een nog straffer onderstel én beschikt over zaken als een sperdifferentieel.