Vrijwel ongecamoufleerd: Porsche 911 Cabriolet

De Porsche 911 van de 992-generatie kan alweer even besteld worden. Het is dus bijna tijd voor de eerste uitbreiding van het gamma. Die komt in de vorm van een cabrioletversie, die hier nagenoeg ongecamoufleerd te zien is!

Dat er opnieuw een open 911 zou komen, was een absolute zekerheid. Op de nieuwe beelden is de auto goed te zien. Verrassingen zijn er eigenlijk niet. De open 911 krijgt opnieuw een cabriokap die in gesloten toestand strak over het interieur wordt gespannen. De kont van de nieuwe 911 is standaard voorzien van de bredere heupen die voorheen aan de versies met vierwielaandrijving waren voorbehouden en dat wordt door het ontbrekende dak bij de cabrioletversie lekker geaccentueerd. De kont is voorzien van wat plakkers die de aandacht moeten afleiden; onder meer het zwarte vlak boven de kentekenplaat zal verdwijnen.

De nieuwe 911 is er vooralsnog alleen als Coupé en in de smaken Carrera S en Carrera 4S, beide met een geblazen zescilinder boxer met 450 pk. Ook bij de Coupé valt er al wat te kiezen voor wie graag wat zon op z’n bol heeft, want behalve met een vast dak is de auto met een groot glazen schuifdak leverbaar of met een schuifdak in aluminium. Voor wie niet kan beslissen over coupé of cabriolet verschijnt er op termijn ongetwijfeld weer een 911 Targa.