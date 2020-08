Voyah i-Land in vol ornaat

Voyah is een kort geleden aangekondigd nieuw merk van de Chinese producent Dongfeng, een immense onderneming die voor diverse niet-Chinese merken een joint-venture partner is. Het merk verkoopt verder auto's onder eigen merken als Fengshen en Fengdu en met Voyah heeft Dongfeng een nieuw merk dat zich volledig richt op 'premium' elektrische modellen. De i-Land is de eerste concept-car van het merk.

De i-Land is een coupé met een vrij agressief ogende snuit die met brede ledstrips en sportief bumperwerk is aangekleed. De i-Land staat op heftig 26-inch groot lichtmetaal, heeft op stokjes geplaatste camera's die als zijspiegels fungeren en is als kers op de patstaart uitgerust met twee werkelijk immense vleugeldeuren. De naam van de auto is niet zomaar gekozen, daar zit natuurlijk een mooie marketing-gimmick achter. i-Land staat namelijk voor Intelligent, Luxurious, Autonomous, Nature en Delicate. Geen verrassing dus dat de i-Land op papier in ieder geval is uitgerust met autonome techniek. De auto zou in staat moeten zijn om op niveau 3 semi-zelfstandig zijn weg door het verkeer te vinden.

Ook van het interieur heeft Voyah werk gemaakt. Het binnenste is vrij minimalistisch vormgegeven. De werkplek omvat nauwelijks meer dan een eindeloos breed digitaal display, een opmerkelijk vormgegeven stuurwiel en dito middentunnel en ogenschijnlijk fraaie houtafwerking op de vloer. Voyah wil vanaf 2021 per jaar één nieuw model op de markt brengen, auto's die stuk voor stuk worden gebouwd op en rond een modulair platform dat ESSA (Electric Smart Secure Architecture) heet. Het nieuwe merk heeft onder meer een MPV en een high-performance-model in de ontwikkelingskamers staan.

Voyah gaat zijn auto's bouwen in een productiefaciliteit in Wuhan, waar Dongfeng-Renault eerder personenauto's produceerde. De Chinese personenautoafdeling van Renault is inmiddels niet meer actief en dus kan de vrijgekomen ruimte in de productielocatie slim worden opgevuld door Voyah. In zijn huidige vorm kunnen daar jaarlijks 150.000 auto's worden gebouwd. Mogelijk neemt die productiecapaciteit toe als de boel wordt omgebouwd tot Voyah-fabriek.