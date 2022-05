Volvo ziet verkopen sterk afnemen

Volvo verkocht in april wereldwijd 47.150 auto's, zo'n 25 procent minder dan in diezelfde maand vorig jaar. Vegen we de verkoopcijfers van Volvo over de eerste vier maanden van dit jaar bij elkaar, dan komen we uit op 195.445 dit jaar verkochte auto's. In de eerste vier maanden van 2021 verkocht Volvo ruim 21 procent meer auto's. Volvo wijdt de lagere cijfers onder meer aan lockdowns die in China zijn ingevoerd als gevolg van de coronapandemie. Daarnaast heeft ook Volvo natuurlijk last van de beschikbaarheid van halfgeleiders. De fabrikant verwacht dat het in de tweede helft van dit jaar minder last van deze tekorten ondervindt.

Van de 47.150 auto's die Volvo in april wereldwijd wist te slijten, kwamen er 19.822 stuks in Europa terecht. Daarmee namen de Europese verkopen in april met 23,2 procent af ten opzichte van diezelfde maand vorig jaar. Meer dan de helft van alle in Europa verkochte modellen waren Recharge-modellen, Volvo's plug-ins en volledig elektrische auto's. In de Verenigde Staten zag Volvo zijn verlopen in april met 9,2 procent dalen tot zo'n 10.000 stuks. In China nam de verkoop in die maand met maar liefst 47,8 procent af tot 8.579 stuks.

In Nederland zijn in het eerste kwartaal van dit jaar zo'n 4.000 Volvo's verkocht. In april vonden 1.186 Volvo's een Nederlands thuis, wat het totaal aantal verkochte Volvo's in de eerste vier maanden van dit jaar op 5.171 stuks brengt. Dit jaar is de XC40 met afstand de populairste Volvo in Nederland. Van de bijna 5.200 dit jaar geregistreerde nieuwe Volvo's waren er 2.710 een XC40. Op plek twee staat de V60 met 863 registraties, gevolgd door de XC60 (825 stuks) en XC90 (356 stuks). De S60, S90 en V90 spelen met achtereenvolgens 81, 24 en 151 gekentekende exemplaren een veel kleinere rol van betekenis.

De XC60 is Volvo's populairste model. Wereldwijd gingen er in april 14.952 stuks van over de toonbank. Op plek twee en drie staan achtereenvoglens de XC40 (13.876 stuks) en de XC90 (8.208 stuks). Volvo maakt direct zijn financiële cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar bekend. In de periode januari-maart nam de omzet van Volvo Cars ondanks de afgenomen afzet toe tot €7,13 miljard. Dat is €540 miljoen meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.