Volvo breekt verkooprecord

Bij Volvo hangen de vlaggen uit. Het merk heeft voor het eerst in zijn ruim negentig jarige bestaan in één jaar meer dan 600.000 auto's verkocht.

Volvo wist vorig jaar 642.253 auto's te slijten, een toename van 12,4 procent ten opzichte van het aantal auto's dat in 2017 werd verkocht. In dat jaar vonden 571.577 auto's verkocht. 2018 gaat bij Volvo de boeken in als het vijfde jaar waarin het een verkooprecord heeft gebroken. In december namen de verkoopcijfers met 2,8 procent toe ten opzichte van diezelfde maand in 2017. 60.157 klanten bestelden in de laatste maand van 2018 een nieuwe Volvo.

In de Verenigde Staten zijn de verkopen procentueel erg fors toegenomen. In totaal werden er vorig jaar 98.263 Volvo's verkocht, 20,6 procent meer dan in 2017. Met name de XC60 weet er veel klanten te trekken. Ook in China is een aanzienlijke procentuele stijging van de verkoopcijfers te zien. Volvo verkocht er 130.593 nieuwe auto's, 14,1 procent meer dan in 2017. Wel is de procentuele stijging kleiner dan die van 2017 ten opzichte van 2016 (+25,8 procent).

In Europa heeft Volvo vorig jaar 317.838 sleutels overhandigd, 6,4 procent meer dan in 2017. In de laatste maand van het jaar ondertekenden 29.469 Europeanen een verkoopcontract, 1,3 procent minder dan in diezelfde maand vorig jaar.

De XC60 is opnieuw Volvo's populairste model gebleken. De SUV was goed voor 189.459 verkochte exemplaren. Ook de XC90 scoort nog altijd goed. Waar Volvo in 2017 hier nog 87.518 stuks van wist te verkopen, lag dat aantal vorig jaar op 94.182 exemplaren.