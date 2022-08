Volvo XC90: succesverhaal in Nederland

De Volvo XC90 begint in de nabije toekomst aan een nieuw hoofdstuk : dat van volledig elektrische aandrijving. Een mooi moment om aan de hand van een aantal occasions terug te blikken op de Nederlandse geschiedenis van Volvo's grootste, die in 2002 debuteerde.

Het verhaal van de Volvo XC90 begon in 1997 met de 'Adventure Concept Car', Volvo's kijk op een fullsize-SUV. Het uiteindelijke productiemodel van de XC90, dat vijf jaar later op de markt kwam, leek daar behoorlijk op. Wel had de Adventure Concept bij de zijruiten een meer gebogen raamlijn dan de eerste XC90, waarvan die raamlijn het silhouet van de carrosserie volgde. Ook het grote glazen panoramadak van de Adventure moest het veld ruimen. Wat de Adventure niet had en de uiteindelijke XC90 wél: zeven volwaardige zitplaatsen.

Het motorenaanbod bleef overzichtelijk op de prijslijst van de eerste XC90: in eerste instantie leverde Volvo de grote SUV alleen als 272 pk sterke T6 en 163 pk sterke D5. Later breidde Volvo vooral het aantal benzinemotoren uit met een 2.5 T vijfcilinder turbo en een 4.4 V8. Die laatste is om meerdere redenen bijzonder. Volvo ontwikkelde het 315 pk sterke atmosferische blok namelijk in samenwerking met het Japanse Yamaha. Ook ligt de V8, net als de vijf- en zescilinders, dwarsgeplaatst in de neus van de XC90. De achtcilinder was overigens een relatief kort leven beschoren bij Volvo. Het merk leverde de motor ook in de S80, maar bij de XC90 viel het doek in 2011 voor de V8. Daarna zou het aantal cilinders bij Volvo alleen maar minder worden.

De eerste generatie van de XC90 hield het uit tot 2014, waardoor hij maar liefst 12 jaar in productie is geweest. Uiteraard voerde Volvo tijdens de productieperiode wel een aantal wijzigingen door aan de SUV. In 2006 kreeg de XC90 zijn meest ingrijpende facelift, waarbij de indeling van de koplampen en achterlichten op de schop ging. Na die facelift kreeg je als klant met de uitvoeringen 'Sport' en 'R-Design' ook de mogelijkheid om je XC90 sportiever aan te kleden dan voorheen. Na de facelift in 2006 voerden de Zweden eigenlijk alleen nog maar kleinere modeljaarupdates door op de SUV. Zo kreeg de XC90 in de loop der jaren led-dagrijverlichting en led-achterlichten, een groter en breder lettertype van het Volvo-logo op de achterklep en standaard in kleur meegespoten bumpers en wielkasten. Uiteindelijk kon Volvo hem niet langer meer op deze manier bij de tijd houden en besloot het te stoppen met de eerste XC90.

Moderniseringsslag

De tweede - en huidige generatie - loste de eerste XC90 af in 2014. Met de nieuwe XC90 sloeg Volvo een radicaal andere weg in wat betreft designtaal, die later op het hele gamma toegepast zou gaan worden. Met name de koplampen, de 'Thor-hamers', zijn een opvallend designelement. Ook nam Volvo het interieur ingrijpend op de schop. Het tamelijk omslachtige en inmiddels behoorlijk gedateerde navigatiesysteem van de eerste XC90 maakte plaats voor een groot touchscreen. Om de digitalisering compleet te maken, kreeg hij ook een volledig digitaal instrumentarium.

Niet alleen qua ontwerp ging Volvo behoorlijk ingrijpend te werk bij de nieuwe XC90, ook op motorengebied ging de bezem door het aanbod. Dat resulteerde erin dat Volvo de XC90 alleen nog maar ging leveren met viercilinder turbomotoren. Dieselaars hadden de keuze uit een D4 of D5, maar de nadruk lag op de benzinemotoren. De XC90 kwam op de markt als T5 en T6, maar de meeste aandacht ging uit naar de plug-in hybride T8. De XC90 T8 was de eerste Volvo met een plug-in hybride aandrijflijn en kon voor de Nederlandse markt haast niet op een beter moment komen. Toen de XC90 T8 op de markt kwam, viel hij namelijk in het voordelige bijtellingstarief van 7 procent. Dat betekende dat zakelijke rijders massaal hun handtekening onder een leasecontract voor een nieuwe XC90 zetten, waardoor Volvo in 2015 en 2016 gemiddeld 2.770 exemplaren van de XC90 verkocht. Een recordaantal voor het model, dat in de jaren daarna niet meer werd geëvenaard.

Voor het volgende hoofdstuk in het XC90-verhaal staat wederom een grote verandering op stapel. De SUV krijgt dan namelijk voor het eerst een volledig elektrische variant. Daarvan kon AutoWeek onlangs al patentplaten laten zien. De elektrische XC90 blijft op hoofdlijnen trouw aan het huidige model, maar krijgt wel enkele designinvloeden mee van de Recharge Concept die Volvo in 2021 presenteerde. Overigens luidt de elektrische XC90 niet direct het einde in van de huidige XC90: die blijft er voorlopig namelijk gewoon naast bestaan.

Succes betekent keuze

In totaal verkocht Volvo tot op heden 18.865 exemplaren van de XC90 op de Nederlandse markt. Met dat aantal valt de SUV niet in de top 10 populairste Volvo's in ons land, maar de XC90 doet het hier wel een stuk beter dan zijn directe concurrenten. BMW komt nog het dichtst in de buurt met 16.614 X5'en sinds 2000, maar Audi en Mercedes-Benz blijven met respectievelijk 5.407 Q7's en 11.183 M-klasse's/GLE's behoorlijk achter.

Het succes van de XC90 betekent dat je op de occasionmarkt nog aardig wat te kiezen hebt. Instappen kan al vanaf een paar duizend euro. Voor €3.950 staat bovenstaande XC90 T6 met bijna 3 ton op de teller voor de deur. Liever de unieke V8? Dan kun je voor €11.750 opteren voor dit exemplaar. Aan het beschikbare aanbod is goed te zien dat XC90's geschikte auto's voor lange afstanden zijn. Hoge kilometerstanden zijn eerder regel dan uitzondering. Wil je een eerste generatie XC90 uit een relatief recent bouwjaar met minder dan 2 ton op de klok? Dan moet je de knip trekken. Deze D5 uit 2013 moet bijvoorbeeld nog €18.500 opbrengen. Dan weet je wel dat hij waarschijnlijk nog een hele poos meegaat.

Voor de tweede generatie XC90 beginnen de prijzen bij zo'n 35 mille. Deze T8 Inscription uit 2015 kost bijvoorbeeld €37.999 en is voorzien van verwennerij als een audiosysteem van Bowers & Wilkins en cognackleurige leren bekleding met verwarmbare en geventileerde stoelen voorin. Is dat nog niet genoeg, dan staat de Volvo XC90 Excellence voor je klaar in het occasionaanbod. Dan moet je wel drie zitplaatsen achterin opgeven, maar je krijgt daar twee VIP-stoelen voor terug. Liever een nieuwer exemplaar met 'de kop eraf'? Dan ben je nog zo'n €80.000 tot €100.000 kwijt. Kortom, voor elk budget een XC90!

Zelf op zoek naar een gebruikte Volvo XC90? Neem zelf vooral een kijkje op ons occasionportal!