Volvo XC60 Black Edition: donkere opfrisser

Tussen al het nieuws over de Volvo's EX90, XC40 en C40 zou je haast vergeten dat er ook nog steeds zoiets als een XC60 is. Daarvoor zit nu weer eens wat nieuws in het vat: de Black Edition. Die is, je raadt het al, zwart. Heel erg zwart.

De Volvo XC60 mag dan niet echt meer in het middelpunt van de aandacht staan; het is in Nederland nog altijd een stabiel model voor het merk. De afgelopen vier jaar werden er ieder jaar (uitgezonderd een uitschieter naar boven in 2021) net iets meer dan 1.600 stuks van verkocht in Nederland. Ook dit jaar lijkt de XC60 weer op koers voor zo'n aantal. Echt een opfrisser lijkt de grote broer van de immer populaire XC40 niet per se nodig te hebben, al kan het mogelijk geen kwaad om het geheugen weer even op te frissen met een nieuwe uitvoering.

De Volvo XC60 zetten we weer even in het middelpunt van de belangstelling met deze Black Edition. AutoWeek kan hem exclusief laten zien en viste de Nederlandse prijzen van deze speciale uitvoering op. De Volvo XC60 Black Edition is er vanaf €74.995. Wat je dan krijgt is in wezen de Volvo XC60 T6 AWD als Plus, maar dan met een hele reeks zwarte accenten. Alles wat normaal gesproken verchroomd is op en aan de auto, is zwart. Verder staat hij op gitzwart 21-inch vijfspaaks lichtmetalen wielen, de sportstoelen zijn met zwart Nappaleer en zwart textiel bekleed, er zit een kristallen pookknop in en zelfs de hemelbekleding is zwart.

Voor €78.995 heb je de XC60 T6 AWD in topuitvoering Ultimate als Black Edition. Wil je meer vermogen, dan is dat mogelijk. De Volvo XC60 T8 AWD kun je ook als Black Edition krijgen. Als Plus kost die je €77.995, de Ultimate Black Edition moet €81.995 kosten. De meerprijs ten opzichte van de reguliere Plus- en Ultimate-uitvoeringen ligt respectievelijk op €1.000 en €1.500. Het is nog niet bekend wanneer de XC60 Black Edition precies leverbaar is in Nederland.