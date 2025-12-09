Volvo XC60 als afgeladen Executive Edition

De huidige Volvo XC60 werd in maart 2017 tijdens de Autosalon van Genève gepresenteerd en dat betekent dat de SUV bijna 9 jaar oud is. Ondanks die relatief hoge leeftijd is de XC60 nog altijd populair. Het is wereldwijd de best verkochte Volvo en ook in Nederland doet de auto het lang niet gek. In de verkoopstatistieken over de eerste 11 maanden van dit jaar heeft de SUV enkel de aanzienlijk goedkopere elektrische Volvo's EX30 en EX40 voor zich te dulden. De XC60 is er als 350 pk en 455 pk sterke plug-in hybride en het is die sterkste versie die nu te krijgen is als Executive Edition.

De Volvo XC60 Executive Edition is gebaseerd op de Volvo XC60 T8 in Ultra-uitvoering, maar wordt verrijkt met zaken als met nappalederen bekleding, stoelventilatie en een massagefunctie voor de voorstoelen, een uitgebreid audiosysteem van Bowers * Wilkins, 21-inch lichtmetalen wielen, een glazen panoramadak en zelfs luchtvering. De extraatjes hebben een totale waarde van zo'n €6.500, maar de XC60 Executive Edition kost €79.995 en is niet €6.500 duurder dan een XC60 T8 in Ultra-trim. De meerprijs ten opzichte van de Ultra-versie bedraagt namelijk slechts €1.000, wat onderaan de streep dus zo'n 5,5 mille voordeel betekent.

Er is meer. De Volvo XC60 Executive Edition is er namelijk ook met de toevoeging Black'. Die staat op 21-inch zwart lichtmetaal en heeft zwarte logo's rondom. Die Volvo XC60 Black Executive Edition kost ook €79.995. Het enige dat die versie niet biedt, is luchtvering. Je moet die zwarte extraatjes dan dus echt graag willen.