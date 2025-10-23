De Volvo XC60 is de populairste Volvo ooit. Het succesverhaal van de XC60 begon zo'n achttien jaar geleden met een SUV met een zescilinder die op bio-ethanol liep. We nemen je mee terug naar 2007.

Hoe ouder de XC60 wordt, hoe heviger de bergen goud blinken die hij Volvo oplevert. De tweede generatie van de XC60 is inmiddels acht jaar oud, maar ondanks zijn leeftijd scoort hij als een dolle. In de eerste drie kwartalen van dit jaar zijn er in Nederland 2.441 stuks van gekentekend. Daarmee is het na de aanzienlijk goedkopere en kleinere Volvo EX30 de populairste Volvo van ons land. Sinds de introductie van de eerste generatie XC60 in 2008 is dit type nagenoeg onafgebroken de populairste Volvo ter wereld. De SUV stootte onlangs zelfs de 240 van de troon als best verkochte Volvo ooit. We springen zo'n achttien jaar terug in de tijd om te kijken hoe Volvo de eerste regels van succesverhaal XC60 schreef.

In december 2006 gaf Volvo de eerste foto's en brokjes informatie vrij van de XC60 Concept, het studiemodel dat een maand later op de beursvloer van de North American International Auto Show (NAIAS) zijn debuut maakte. Dat was wat! Volvo was geen onbekende met het SUV-fenomeen, maar was er nooit vroeg mee. Terwijl BMW met de X5 en Mercedes-Benz met de ML al jaren een flinke luxueuze SUV op het menu hadden, kwam Volvo in 2001 pas met een alternatief: de XC90. De XC60 Concept was in zekere zin precies wat men daarvan verwachtte: een kleiner broertje voor de Volvo XC90, klaar om auto's als de BMW X3 – ook die was er eerder – van Zweedse repliek te dienen.

Bio-ethanol

De Volvo XC60 is er momenteel alleen nog met plug-in hybride aandrijflijnen. De vooruitblik op de allereerste Volvo XC60 was op een heel andere manier bezig met brandstofverbruik en emissies. Het studiemodel had namelijk een 3,2-liter zescilinder onder de kap die bio-ethanol lustte. De 3.2 was afkomstig uit de in 2007 nog piepjonge tweede generatie Volvo S80. Volvo was geen onbekende wat bio-ethanol betreft: de C30, S40 en V50 waren al leverbaar met FlexiFuel geheten machines die met bio-ethanol overweg konden. Niet eerder had Volvo echter een motor met meer dan vier pitten bereid gevonden om het goedje te verbranden.

De 3.2 zes-in-lijn – die als reguliere benzineversie later ook naar de productieversie van de XC60, XC90, V70/XC70 kwam – leverde in het studiemodel 265 pk en 340 Nm. Die krachten werden over alle vier de wielen verdeeld. Volvo riep destijds trots dat de zespitter op bio-ethanol tot 80 procent minder CO2 uitstoot dan op benzine. Het gemiddelde verbruik op E85: 12,3 l/100 km. Dat klinkt onzuinig, maar ethanol heeft nu eenmaal een lagere energiedichtheid dan benzine. Relatief rap was hij ook: het studiemodel moest in staat zijn om vanuit stilstand in 8,2 seconden de 100 km/h te bereiken. Zijn beoogde topsnelheid: 228 km/h.

Uiterlijk

In het uiterlijk van de Volvo XC60 Concept zaten designelementen die niet alleen naar de productieversie van de SUV zouden komen, maar die je later ook in de gefacelifte C30 en auto's als de tweede generatie S60 en in de V60 zou terugzien. "Als je zegt dat je een Volvo nu van een afstand van 50 meter als Volvo kunt herkennen, dan kun je dat straks over een dubbel zo grote afstand", gaf toenmalig Design Director Steve Mattin aan in een presentatie. Hij zou nog gelijk krijgen ook.

De Tin Bronze geheten showauto had volgens Mattin niet alleen de stevige, stoere carrosserie van een XC-model, maar ook de lijnen van 'een elegante, sexy coupé'. Mooie opgepepte taal natuurlijk, al snappen we enigszins waar de designbaas op doelde. De XC60 Concept had een sterk oplopende schouderlijn en een naar achteren toe iets aflopende daklijn. De raampartij ertussen werd naar achteren toe aanzienlijk lager. Veel bleef overeind bij de definitieve productieversie die in 2008 verscheen, al werd het door Mattin bejubelde coupégehalte danig teruggebracht.

Een opmerkelijk designelement dat het productiestadium niet zou halen, was de diep omlaag in de achterklep lopende achterruit. Iets soortgelijks kende je destijds van de C30, maar zagen we niet terug op de auto die enkele jaren later in de showrooms verscheen. Nu we het toch over de achterklep hebben: daar was meer opmerkelijks mee aan de hand. De achterklep bestond uit twee delen die afzonderlijk van elkaar geopend worden. De onderste helft van de klep 'schoof' daarbij in zekere zin omhoog. Ook dat bleek puur een gimmick die het conceptstadium niet zou ontgroeien.

Interieur

Het interieur dat Volvo in 2006 in de XC60 Concept vouwde, gaf net als het exterieur een goede indicatie van wat je van het binnenste van de Volvo XC60 kon verwachten. De basisvorm van het dashboard bleef overeind. Net als in de C30 trof je ook in de XC60 Concept een 'zwevende middenconsole'. De werkplek was bezaaid met leer en aluminium en was dankzij het grote glazen dak goed verlicht. De onderste helft van het interieur was 'espressobruin' uitgevoerd, het bovenste deel aanzienlijk lichter. Zelfs de basisvorm van het deels digitale instrumentarium zou – zij het pas later – zijn weg naar de XC60 vinden. Het bestond uit een centraal geplaatste analoge snelheidsmeter en werd geflankeerd door twee digitale 'vleugels' waarin overige informatie werd weergegeven. Het moest enigszins aan een – hou je vast – hommel lijken. Over de middenconsole riep Volvo ook iets bijzonders. Het witte oppervlak daarvan was volgens de Zweden namelijk geïnspireerd op de iPod. Voelen we ons al oud? Leuk detail is dat het gros van de indeling van de 'verlichte' toetsen voor het grootste deel in fysieke vorm zou terugkeren in de productieversie.

Plug-in Hybrid

Van de eerste generatie Volvo XC60 zou geen plug-in hybride variant komen. Toch gebruikte Volvo in 2012 een XC60 om vooruit te blikken (foto's 25 t/m 32) op zijn eerste stekkerauto: de Volvo V60 Plug-in Hybrid. Dat zou een ware bijtellingsknaller worden.

XC60-toekomst

De Volvo XC60 lijkt nog heel wat jaartjes mee te mogen. Begin dit jaar werd de SUV nog vernieuwd. Een elektrische XC60 komt er niet, een elektrisch equivalent met een andere naam wél! In januari trekken de Zweden het doek van de Volvo EX60. Daarover later meer!