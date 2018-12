Volvo XC40 krijgt modeljaarupdate

Na de V40 en de V60 is de Volvo XC40 met ruim 2.700 verkochte Nederlandse exemplaren (tot en met november) het best verkochte model voor het Zweedse merk. In de aanloop naar een nieuw verkoopjaar kreeg de compacte SUV een modeljaarupdate. De basisuitvoering wordt aangevuld met onder andere Electronic Climate Control, Volvo’s on Call-app en Connected Safety. De T3-benzinemotor kan voortaan op 7 extra pk’s rekenen, want het vermogen van de driecilinder neemt van 156 pk toe tot 163 pk. De motor is daarnaast in XC40 voor de eerste keer optioneel leverbaar met de achttraps automaat naast de standaard handgeschakelde zesbak.

Naast de instapversie, Momentum, Inscription en R-Design voegt Volvo in het nieuwe jaar een vijfde uitrustingsniveau aan het gamma toe: Momentum Pro. Standaard is die variant voorzien van Sensus-navigatie, Apple CarPlay en Android Auto en een elektrisch bedienbare achterklep. Het kleurenpalet wordt vanaf het nieuwe jaar voorzien van drie nieuwe grijze lakkleuren: Thunder Grey, Glacier Silver en Pebble Grey. De R-Design is voortaan ook optioneel in Onyx Black gespoten. De XC40 van modeljaar 2020 rolt vanaf april van de productieband in Gent, maar is nu al te bestellen. Instappen met de XC40 T3 kan vanaf € 40.975, € 1.000 meer dan voorheen.