Volvo wordt volledig eigenaar van Chinese activiteiten

Volvo meldt zelf dat het ‘een aandeel van nog eens 50 procent’ neemt in Daqing Volvo Car Manufacturing Co., Ltd en Shanghai Volvo Car Research and Development Co., Ltd, de joint-ventures die in China een groot deel van de productie en ontwikkeling in handen hebben. Volgens Volvo wordt het Zweedse merk daarmee de eerste grote, niet-Chinese autobouwer die het heft in China volledig in eigen handen neemt, waarmee duidelijk is dat het Tesla niet als 'groot' beschouwt. BMW en Volkswagen zijn met een soortgelijk proces bezig.

Sinds 1994 is een joint-venture met een Chinese autobouwer in China verplicht voor buitenlandse autofabrikanten, maar in 2018 kondigde China aan dat het dit beleid langzaam maar zeker wil afschalen. Tesla kreeg als EV-bouwer als eerste de mogelijkheid om de Chinese markt op eigen houtje te verkennen, maar nu volgen er dus langzaam meer fabrikanten. In het geval van Volvo blijft de Chinese invloed overigens groot, want het Zweedse merk is onderdeel van de immense Geely Holding Group.