Volvo verplaatst XC60-productie naar China

Volvo kan zoveel Zweedse vlaggetjes aan de stoelbekleding naaien als het wil, de auto’s worden allang niet meer per definitie in Zweden gebouwd. De voor Europa bestemde XC60 wordt vanaf nu geproduceerd in Chengdu, min of meer in het midden van China. De auto’s worden per trein in een afgesloten wagon vervoerd naar het Belgische Gent en vandaar verdeeld over 25 Europese landen, waaronder Frankrijk, België, Duitsland en Nederland. Voor de 9.783 km tussen Chengdu en Gent heeft de trein 18 dagen nodig. De trein hoeft gelukkig niet leeg terug, maar neemt in Zweden gebouwde XC90’s en uit België afkomstige V60’s mee terug naar Azië.

Het XC60-nieuws volgt op het eerdere bericht dat exemplaren bedoeld voor de Amerikaanse markt niet langer in China, maar juist in Zweden worden gebouwd. Dit om importheffingen op in China gebouwde producten te ontwijken. Hoewel Volvo dit zelf niet bevestigt, lijkt de verplaatsing van de productie voor Europa naar China een direct gevolg van deze stap.

Een Chinese Volvo is overigens niet helemaal nieuw, want ook de S90 loopt al in China van de band. In de VS stond vanaf 2015 een Chinese S60 op het menu, maar die tijden zijn voorbij. Met de komst van het nieuwe model wordt de kleinste Volvo-sedan in South Carolina in elkaar geschroefd.