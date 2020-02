Volvo roept VN-leden op tot meer gelijkheid verkeersveiligheid

Vanuit Zweden hebben we in de loop der jaren vaak genoeg bijzondere kreten gehoord en uitvindingen gezien rond verkeersveiligheid. Eén van de meest recente voorbeelden is Volvo's claim dat in 2020 'niemand meer zou omkomen in een Volvo'. Hoewel dat doel inmiddels iets is genuanceerd, blijft het merk zich hard maken voor een veiligere toekomst. Op de aankomende WHO-top over verkeersveiligheid in Zweden gaat Volvo daarom pleiten voor een VN-brede aanpak van verkeersveiligheid.

Volgens Volvo moet er binnen de VN meer kennis gedeeld worden tussen lidstaten over verkeersveiligheid. Concreet denkt men hierbij bijvoorbeeld aan het adviseren van ontwikkelingslanden over wetgeving rond gordelgebruik, maar ook over infrastructuur. Vooral het scheiden van gemotoriseerd verkeer en kwetsbare weggebruikers loopt in ontwikkelingslanden vaak hopeloos achter. Op dat gebied kan er volgens Volvo veel meer kennis uitgewisseld wordt. Volvo wil een adviserende rol bekleden en samen met lidstaten kijken naar manieren om landelijke wetgeving en infrastructuur aan te passen ten behoeve van de verkeersveiligheid.

Deze week start in Stockholm de derde wereldwijde ministeriële conferentie over verkeersveiligheid, georganiseerd door Zweden en de WHO. Op de conferentie zullen afgevaardigden van meer dan 80 lidstaten van de Verenigde Naties de toekomstige strategische richting voor mondiale verkeersveiligheid tot 2030 en daarna bespreken.