Volvo kondigt ontslagronde aan

Een link met de huidige coronacrisis is met de naderende ontslagronde snel gelegd. Maar Volvo geeft specifiek aan dat dit niet de reden is: "De pandemie treft ons op korte termijn, maar we verwachten dat de verkopen en de groei terugkeren", aldus het hoofd van Volvo's People Experience, Hanna Fager. "We moeten dus blijven investeren in onze voortdurende transformatie door de structurele kosten te verlagen.”

Het exact aantal ontslagen wordt in de komende maanden duidelijk, maar het staat vast dat in ieder geval 1.300 Zweedse arbeidscontracten worden beëindigd. Dit zou gaan om banen in het bedrijfsbeheer, advocaten, accountants, het financiële gedeelte en verzekeringsbanen. Daarnaast wordt er ook kritisch gekeken naar de tijdelijke contracten. De afgelopen tijd heeft Volvo flink geïnvesteerd in online bedrijfsvoering, elektrische aandrijflijnen, autonome technieken en nieuwe mobiliteitsoplossingen. Nu moet er geld worden vrijgemaakt om verdere groei op de lange termijn te kunnen ondersteunen, aldus de autoproducent.