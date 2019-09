Volvo breidt prijslijst XC60 uit

Volvo husselt het Nederlandse leveringsgamma van de XC60 door elkaar. Er gaat een versie af én er komt een variant bij. De voordeligste XC60 is voortaan de T4, een versie met een 190 pk sterke geblazen viercilinder onder de kap. Schakelen gaat - zoals in alle XC60's - door middel van een automaat met acht verzetten. Volvo vraagt minstens € 54.995 voor de T4. Dat bedrag is voor de Momentum. De Momentum Pro Inscription en R-Design kosten respectievelijk € 56.995, € 61.495 en wederom € 61.495.

De reguliere 250 pk sterke T5 is niet meer leverbaar, maar toch blijft de aandrijflijn die Volvo in die versie monteerde leverbaar. Vanaf nu plant Volvo zijn B5-label op deze motorversie en dat betekent dat de 250 pk sterke viercilinder benzinemotor nu is voorzien van mild hybrid-techniek. Eerder paste Volvo de benaming B4 toe voor een 197 pk sterke diesel met elektro-ondersteuning aan boord. Het accupakket is 0,4 kWh groot en is in staat om tijdens het accelereren energie te leveren aan een starter-generator die 14 pk en 40 Nm extra opwekt. Het levert volgens Volvo een verbruikswinst op van 0,7 l/100 km en daarmee komt het nieuwe gemiddeld verbruik uit op 6,5 l/100 km. De nieuwe B5 (benzine) is er zowel met als zonder vierwielaandrijving. De voorwielaangedreven variant heeft een vanafprijs van € 59.995 (Momentum Pro). De Inscription en R-Design kosten allebei € 64.495. Liever toch vierwielaandrijving? Reken dan op een meerprijs van € 4.000.

De T8 en D4 blijven in hun huidige vorm gewoon bestaan. Volvo past straks de nieuwe modelaanduiding 'P' toe op volledig elektrische modellen.