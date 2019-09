Volvo belicht volledig elektrische XC40

Hoewel Volvo vaak voorloopt op de rest, gaat het in Göteborg op elektrisch vlak een stuk minder hard. Tot nu, want volgende maand presenteert Volvo eindelijk de volledig elektrische variant van de XC40. In aanloop naar de onthulling maken de Zweden iets meer bekend over de auto.

Volvo liet naar eigen zeggen even op zich wachten met een volledig elektrische auto door - hoe kan het ook anders - de veiligheid van de auto. Doordat de neus van de Zweed op een geheel andere manier wordt gevuld, vraagt dat om flinke aanpassingen door de veiligheidstechneuten. “Ongeacht de krachtbron moet een Volvo veilig zijn. De volledig elektrische XC40 is nu een van de veiligste modellen die we ooit hebben gemaakt”, vertelt Malin Ekholm, hoofd van Volvo’s veiligheidsafdeling. De structuur van de voorzijde van de auto is nog eens onder de loep genomen en werd compleet vernieuwd en versterkt.

Verder heeft Volvo het accupakket in een uniek pakket ingepakt. Mocht een volledig elektrische XC40 onverhoopt verongelukken, dan wil Volvo de inzittenden en het accupakket intact houden. De accu’s bevinden zich daarom in een veiligheidskooi, die is gemaakt van geëxtrudeerd aluminium dat onderdeel uitmaakt van het middelste carrosseriegedeelte. Volvo spreekt over een ingebouwde kreukelzone rondom het accupakket.

Ook de achterzijde van de XC40 is aangepakt. Op de plek waar de elektrische aandrijflijn is geïntegreerd, werd de carrosserie versterkt. De botskrachten zouden zo beter over de auto verdeeld worden. Verder voorziet Volvo de gestekkerde XC40 van een nieuw veiligheidssysteem: Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Dit nieuwe systeem is een volgende stap in de autonome wereld en behelst een aantal nieuwe radars, camera’s en sensoren.

Op 16 oktober zijn alle ogen op Volvo gericht, want dan onthult het merk de volledig elektrische XC40. De auto verschijnt volgend jaar op de markt.