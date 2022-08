Volvo 'Amazett cabrio' (1967) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Zoals de naam 'Amazett' al doet vermoeden, gaat het hier om een samenvoeging van een Volvo Amazon en Duett. Hoewel de zelfverzonnen modelnaam begint met het 'Amaz' van Amazon, zit er toch echt meer Duett in de creatie. De Koning koos voor de twee auto's omdat dat zijn lievelingsvolvo's zijn, vertelt hij in een livestream van de Volvo Klassieker Vereniging. Hij miste alleen nog een klassieke open Volvo. Hij besloot dus om die auto zelf te gaan bouwen. De Duett vormde met zijn ladderchassis een geschikte basis voor een cabriolet. Een PV of Amazon zou zich daar vanwege de zelfdragende carrosserie niet voor lenen.

De Koning ging aan de slag met twee donorauto's en maakte de achterkant van de Amazon passend om aan te kunnen sluiten op de carrosserie van de Duett. Hij gebruikte bij het project waar dat kon originele Volvo-onderdelen, alleen bij het cabriodak ging dat niet lukken. De Koning probeerde het eerst met een dak van een niet nader gespecificeerde Alfa Romeo, maar dat werkte niet. Uiteindelijk koos hij ervoor om een kapconstructie te maken van wegklapbare beugels en een op maat gemaakte lap stof. Op de foto's is te zien dat de kap in ieder geval keurig weggevouwen kan worden.

Qua afwerking lijkt het haast alsof Volvo de Amazett zelf heeft gebouwd. De auto ziet er op het eerste gezicht namelijk absoluut niet uit als een zelfbouwproject, op de wonderlijke combinatie van stijlen na. Wat voor motor er precies onder de kap ligt, vertelt De Koning in de video niet. Als het de originele B18A viercilinder uit de donor-Duett is, heeft de auto een vermogen van 85 pk. Heel vlot wordt het daarmee natuurlijk allemaal niet, maar De Koning zegt in de video dat zijn auto 'heel fijn rijdt'. We moeten hem maar op zijn woord geloven. Zijn auto is in ieder geval een kleurrijke verschijning in het landschap der klassieke Volvo's!

Wat vind jij van de Amazett cabrio? Een geslaagd zelfbouwproject, of juist niet? We horen het graag in de reacties.