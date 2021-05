Volkswagen Type 3 Variant (1972) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Modellen als de Kever, Karmann Ghia en de T1- en T2-busjes klassiekers loop je op zonnige dagen regelmatig tegen het lijf. Dankzij AutoWeek-lezer Arjan van den Berg staat vandaag een andere luchtgekoelde Volkswagen in de spotlights van In het Wild. Wat te denken van deze Type 3 1600 Variant?

Volkswagen presenteerde tijdens de IAA van Frankfurt in 1961 een op de Kever gebaseerde modelfamilie die in tal van varianten verscheen. De Type 3-reeks die als 1500 en 1600 op de markt verscheen, bestond onder meer uit een tweedeurs sedan (Ponton), een tweedeurs Fastback (TL) en de op deze foto's zichtbare stationwagon die in Nederland als Variant en in de Verenigde Staten als Squareback door het leven ging.

De Volkswagen 'Type 36' op deze foto, zoals de Variant van de Type-3-familie ook wel werd genoemd, stamt uit 1972 en kwam in 2001 voor het eerst de Nederlandse grens over. De Type 3 had net als Kever achterin een luchtgekoelde boxermotor. De 1500 had een 45 pk 1.5, de 1600 werd bedeeld met de krachtigere 1.6 met 54 pk. Met de modellen van de Type 3-familie, die de uit de 411 en 412 bestaande Type 4-reeks boven zich moest dulden, had Volkswagen een moderner ogend en vooral ruimer alternatief voor de Kever in het gamma. Net als de Kever hadden de Type 3-modellen niet alleen in de neus een bagageruimte, maar ook achterin. De motor was immers netjes onder een vloertje weggewerkt.

Het exemplaar op deze foto's staat er snaarstrak bij en wordt ongetwijfeld door een zorgzaam baasje gekoesterd. Een leuk niet geheel origineel detail zijn de Fuchs-wieltjes waarop deze babyblauwe Variant door het leven rolt.

Ook iets bijzonders gesnapt? Stuur je foto's dan vooral op naar journaal.autoweek@autoweek.nl. Bijzonder is een breed begrip! Er komt in In het Wild van alles voorbij, van oude Hondaatjes Civic tot Saturns Vue en van Opels Rekord tot Peugeots 403 en, Datsuns 100A en Mercury's Park Lane.