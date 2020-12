In het Wild: Volkswagen 411

Op een mooie zomerdag zien we heus nog weleens een Kever en ook de bekende bussen van de T1- en T2-generatie komen af en toe voorbij. Buiten deze drie iconen zijn luchtgekoelde Volkswagens echter nagenoeg uitgestorven. Des te bijzonderder is de Volkswagen 411 die Joop Heppe ons toestuurde.

De Volkswagen Type 4, zoals deze auto ook wel wordt genoemd, werd in 1968 geïntroduceerd als een groter alternatief voor de al eerder gelanceerde Volkswagen Type 3. Beide auto’s volgden min of meer hetzelfde recept. Het bekende Volkswagen-platform met de luchtgekoelde boxermotor achterin werd aangepast en geschikt gemaakt voor een koetswerk dat niet alleen groter was dan dat van de Kever (Type 1), maar vooral ook een stuk vierkanter en traditioneler.

Deze Type 4 was daarbij nog een stuk strakker dan de Type 3. Een rechte vouw over de hele koets is een typisch kenmerk, net als de grote, liggende achterlichten dat zijn. Ook kenmerkend zijnde grote, ietwat ovaalvormige koplampunits. Aanvankelijk ging het om enkele exemplaren achter één stuk glas, maar al in 1969 werden deze lampen vervangen door dubbele ronde exemplaren.

De auto die is gespot door Joop komt uit 1973. Het is daarmee een hele late 411, want de gemoderniseerde 412 werd al in 1972 onthuld. De groene tweedeurs oogt fris en origineel, al staat hij wel op tijdscorrect lichtmetaal. Het betreft een origineel Nederlands exemplaar, dat sinds 2014 bij z’n derde eigenaar is. Volgens Heppe staat de 411 geregeld op deze plek in Hoek van Holland geparkeerd en wordt de auto dus ogenschijnlijk gewoon gebruikt. Zo zien wij het graag!

Foto's: Joop Heppe