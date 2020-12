Volkswagen trekt zich volledig terug uit autosport

Het opdoeken van de autosportafdeling van Volkswagen is uiteraard niet zonder reden. Het merk wil marktleider worden op het gebied van EV's en daarvoor zijn alle hens aan dek nodig. Volkswagen Motorsport hield zich vorig jaar vooral bezig met de ID.R, een 680 pk sterke racer waarmee het diverse records binnen sleepte. Bij de afdeling werken 169 mensen, die Volkswagen nu dus elders binnen de groep onder brengt. Zij zullen met hun expertise verder bij gaan dragen aan de ontwikkeling van de ID-modellen. Hoe Volkswagen het personeel precies gaat verdelen, blijft onder de pet.

Volkswagen Motorsport heeft een succesvolle historie. De autosportafdeling boekte van 2009 tot 2011 drie overwinningen in de Dakar Rally met de Touareg, won vier titels in het World Rally Championship met de Polo R WRC en twee titels in het wereldwijde toerwagenkampioenschap met de Golf GTI. Daarnaast heeft de Polo het de afgelopen drie jaar niet onverdienstelijk gedaan in de Rallycross met drie wereldbekers. In 2018 kwam men op de proppen met de volledig elektrische ID.R, waarmee Volkswagen in totaal vijf records in handen heeft. Overigens blijft Volkswagen nog wel gewoon onderdelen leveren voor de Polo GTI R5 en de Golf GTI TCR. De productie van de Polo GTI R5 eindigt aan het eind van dit jaar.

Binnen de Volkswagen Groep blijven Audi en Porsche nog wel actief in de racerij. Audi gaat met een volledig elektrisch rallykanon meedoen aan de Dakar Rally en keert terug naar Le Mans, maar stopt in de Formule E. Porsche blijft in die laatste raceklasse wel actief, verder bouwt dat merk natuurlijk nog raceauto's als de 911 RSR en GT3 Cup.