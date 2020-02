Volkswagen Touareg R is 462 pk sterke plug-in

Volkswagen voegt voor het eerst in jaren weer een sportieve topversie toe aan het leveringsgamma van de Touareg. De grootste SUV die het merk in Europa verkoopt, is er nu namelijk als Touareg R, en het is ook nog eens een plug-in hybride!

De eerste generatie Touareg profiteerde kortstondig van de bizarre periode waarin Volkswagen blokken als de W8, W12 en V10 en V12 TDI's in zijn magazijn had liggen. De oer-Touareg kwam beschikbaar met een 6.0-W12 en ook kon je hem als 5.0 TDI krijgen, met en zonder R50-toevoeging. Van de huidige derde generatie Touareg was de 422 pk sterke 4.0 V8 TDI de sterkste krachtcentrale, maar daar is met de komst van deze Touareg R verandering in gekomen.

De Touareg R is de nieuwe topversie van het Touareg-gamma en het is ook nog eens een plug-in hybride. De verbrandingsmotor is een 340 pk sterke 3.0 V6 TSI die wordt ondersteund door een 136 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen van de vierwielaangedreven Touareg R komt uit op 462 pk en 700 Nm. Schakelen gaat met een achttraps automaat. Tot 70 procent van het vermogen vindt zijn weg naar de vooras, terwijl - afhankelijk van de omstandigheden en de gekozen rijmodus - tot 80 procent van het vermogen naar de achteras wordt gestuurd. Het onder de laadvloer van de bagageruimte geplaatste accupakket heeft een capaciteit van 14,1 kWh, maar het aantal kilometers dat je daarmee elektrisch kunt afleggen, houdt Volkswagen nog even onder de pet. De topsnelheid ligt in elektromodus op 140 km/h, terwijl de reguliere topsnelheid is begrensd op 250 km/h. De Touareg R is daarbij de eerste Volkswagen die tot een snelheid van 250 km/h gebruik kan maken van Travel Assist, een systeem dat adaptieve cruisecontrol combineert met Lane Assist.

Vanbuiten is de Touareg R onder meer te herkennen aan zijn lichtmetalen 20-inch wielen en het met zwarte accenten doorspekte R-Line-pakket dat onder meer uit sportief ogende bumpers bestaat. Vanbinnen wordt de Touareg R aangekleed met zaken als aluminium, zilverkleurige details en grijze stiksels.

Informatie met de betrekking tot een Nederlandse marktintroductie is vooralsnog niet voorhanden.