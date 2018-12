Volkswagen Touareg PHEV getoond

Volkswagen levert de Touareg in Nederland met één motor die in twee vermogensvarianten leverbaar is. De 3.0 V6 TDI is namelijk beschikbaar in 231 pk en in 286 pk sterke vorm. In China is de leveringslijst van de Touareg nu uitgebreid met een plug-in hybride.

De Touareg PHEV heeft een 2.0 TSI onder de kap die samen met een 136 pk sterke elektromotor zorgt voor een gecombineerd vermogen van 367 pk en 700 Nm koppel. Het accupakket heeft een capaciteit van 18 kWh en daarmee moet de SUV zo'n 60 kilometer elektrisch kunnen afleggen.

Deze nieuwe Touareg-variant komt volgend jaar op de Chinese markt. Volgens de Nederlandse importeur is nog niet bekend of deze variant ook naar ons deel van de wereld komt. Van de vorige generatie Touareg was in Nederland wel een reguliere hybrideversie te koop, een auto met een 333 pk sterke 3.0 V6 en een 46 pk sterke elektromotor onder de kap.