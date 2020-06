Volkswagen Tiguan onder het mes

Bij Volkswagen zitten ze met de handen in de boetseerklei. Vorige week werd de Arteon gefacelift en vandaag is het de Tiguan die in gefacelifte vorm van de snijtafel af is geklommen. Net als bij de Arteon het geval is past Volkswagen meer dan slechts her en der een lijntje aan.

Volkswagen toverde in 2007 de Tiguan uit de hoge hoed, een cross-over op basis van de toen actuele Golf V. Inmiddels is de tweede generatie al zo'n vier jaar op de markt. Tijd dus voor een facelift, een opfrisbeurt die Volkswagen aangrijpt om direct twee interessante nieuwe versies te introduceren.

Voordat die twee nieuwe smaken aan bod komen, werpen we een licht op de uiterlijke nieuwigheden van de vernieuwde Tiguan. De SUV krijgt naast een nieuwe, hogere motorkap een fors vernieuwde snuit die enigszins lijkt op die van de Passat en de T-Roc. Dat houdt in dat het praktisch volledig strakke, horizontale Tiguan-front wordt omgetoverd in een voorzijde waarbij de koplampen een stuk platter zijn dan de grille. De koplampen, die met de uitlopers naar de wielkasten associaties met de kijkers van de Golf 8 oproepen en optioneel met led-matrixtechniek zijn te krijgen, hebben uiteraard ook een vernieuwde indeling. Lager op de neus een nieuwe voorbumper die niet alleen bij de reguliere versies, maar ook bij bijvoorbeeld de R-Line-uitvoering net even anders oogt dan voorheen. Ook in de bumpers is het gedaan met het strakke gedoe, bij elke nieuwe Tiguan zien we namelijk meer rondingen en vloeiende lijnen. De basisuitvoering is naamloos, daarnaast levert Volkswagen de vernieuwde Tiguan als Life, Elegance en als de reeds genoemde R-Line.

Achterkant

De achterzijde wordt bij de facelift niet overgeslagen, al zijn de wijzigingen hier minder ingrijpend. Volkswagen geeft de Tiguan vernieuwde achterlichten waarbij de ledverlichting erin anders is gerangschikt. Net als op de neus draagt de Tiguan ook op zijn bips het nieuwe, meer 2D-achtige Volkswagen-logo. Modelnaam Tiguan staat voortaan niet meer rechts op de klep, maar onder dit logo uitgeschreven. Ook hier nieuw bumperwerk, waarbij de R-Line-uitvoering twee elementen in de bumper krijgt die de suggestie moeten weken dat aan weerszijden van de kont uitlaateindstukken zitten.

Geen facelift zonder aangescherpt interieur en dus heeft Volkswagen ook in het interieur van de Tiguan huisgehouden, zij het minder hardhandig dan onlangs bij de vernieuwde Arteon. De vernieuwde SUV krijgt een nieuw stuurwiel en krijgt Volkswagens meest recente versie van het infotainmentsysteem, een aanpassing die hand in hand gaat met de komst van een nieuw infotainmentscherm. De draaiknoppen van de klimaatregeling zijn vervangen door aanraakgevoelige toetsen waar je onder meer door te 'sliden' de temperatuur kunt wijzigen. Ook de knoppen voor zaken als de stoelverwarming voor de eerste zitrij zijn aanraakgevoelige exemplaren geworden. De Tiguan is optioneel te krijgen met sfeerverlichting met keuze uit dertig kleuren.

Uitersten

De Tiguan is al meermaals als volwaardige R voor de lens van onze spionagefotograaf verschenen en dus is het geen verrassing dat Volkswagen het Tiguan-gamma eindelijk uitbreidt met een dergelijke sportieve uitvoering. Net als de Arteon R en zeer waarschijnlijk de straks nieuwe Golf R maakt onder de kap van de Tiguan R een 320 pk en 420 Nm sterke 2.0 TSI de dienst uit. Deze doorontwikkeling van de 2.0 TSI uit de vorige Golf R is gekoppeld aan een DSG-automaat met zeven verzetten. Net als bij de Arteon R wordt het vermogen over de voor- en achteras verdeeld, maar ook tussen de achterwielen afzonderlijk: R-Performance Torque Vectoring, zoals Volkswagen het noemt. Remschijven met een diameter van 18-inch moeten de Tiguan R weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen. Het sportonderstel zorgt ervoor dat de Tiguan een centimeter dichter tegen het asfalt ligt. Optioneel levert Volkswagen een uitlaatsysteem van Akrapovič. Vanbinnen wordt de Tiguan R onder meer aangekleed met een sportstuur en met sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen

eHybrid

Aan de andere kant van het nieuwe motorenspectrum vinden we de Tiguan eHybrid. Inderdaad, er was in China al een Tiguan met stekker, maar de SUV wordt nu eindelijk ook in Europa geleverd als plug-in hybride. De aandrijflijn is in tegenstelling tot de Arteon eHybrid niet identiek is aan die van de gefacelifte Passat GTE. De samenstelling is dat wel en dat betekent een 1.4 TSI die samenwerkt met een elektromotor, waarmee het systeemvermogen op 245 pk komt. Deze aandrijflijn kennen we onder meer van de nieuwe Golf GTE. Schakelen gaat met een zestraps DSG-transmissie. Het accupakket is 13 kWh groot, goed voor pak 'm beet 50 elektrische kilometers.

Volkswagen wisselt verder alle TDI-diesels om voor 2.0 TDI's van de evo-familie, wat inhoudt dat ze onder meer zijn uitgerust met niet één, maar twee SCR-katalysatoren. De Tiguan komt net als de gefacelifte Passat en bijgewerkte Arteon over Travel Assist te beschikken, een systeem waarmee je semi-autonoom tot een snelheid van 210 km/h je gang kunt gaan. Wel moet je je handen aan het stuur houden. Doe je dit niet, dan start de Tiguan na tien seconden een visuele en hoorbare klaagzang.

Tiguan

Volkswagen pakt aardig uit met het bijschaven van de Tiguan, en dat is niet voor niets. Sinds de introductie van de eerste Tiguan heeft het merk er al meer dan 6 miljoen exemplaren van weten te verkopen. Vorig jaar alleen al gingen er in Europa net geen 911.000 exemplaren van over de toonbank, en daarmee is het in Europa niet alleen de populairste Volkswagen, maar volgens zijn scheppers ook de populairste SUV.

De vernieuwde Tiguan komt in de laatste maanden van dit jaar op de markt. Prijzen volgen uiteraard in aanloop naar de marktintroductie. Welke motorversies er exact in Nederland leverbaar worden, is op moment van schrijven nog niet bekend.