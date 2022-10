Volkswagen Tiguan (2012) - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De eerste Tiguan was in 2007 Volkswagens tweede SUV. Hij had vanaf het begin letterlijk twee gezichten, maar kreeg daar in 2012 twee nieuwe voor terug.

In 2007 was het SUV-landschap nog lang niet zo gevarieerd en uitgebreid als nu. Volkswagen was bepaald niet de eerste met zo’n relatief compact exemplaar, maar toch vond de Tiguan maar een handjevol concurrenten op zijn pad.

De relatief korte en gedrongen auto verscheen meteen in twee varianten. De reguliere en ook sportiever aangeklede exemplaren kregen een relatief normale voorbumper, met een drietal openingen onderin. Daarnaast was er de ‘Track&Field’. Die deed zijn ruige naam eer aan door een front met een hogere, opvallend oplopende voorbumper. Dat leverde hem betere aanloophoeken op en maakte deze versie dus wat geschikter voor het terrein, een aspect van de SUV dat anno 2022 vrijwel helemaal vergeten is.

Bij de facelift in 2012 bleven de twee versies behouden, al is de Track&Field van na die tijd zo mogelijk nog zeldzamer in Nederland dan die van de eerste serie. De voorzijde ging in 2012 stevig op de schop. De sterke V-vorm rond de grille maakte daarbij plaats voor meer horizontale, strakke lijnen, precies zoals dat eerder bij de (Passat) CC gebeurde. De grille sloot vanaf de facelift naadloos aan op de koplampen, die uiteraard ook een geheel andere vorm kregen.



Aan de achterzijde ging Volkswagen wat voorzichtiger te werk, al kreeg de Tiguan hier wel nieuwe achterlichten. Opnieuw was ‘strak’ het toverwoord, waardoor de bolle uitloper aan de onderzijde van de achterlichten het veld moest ruimen. Leuk weetje: in de Verenigde Staten, waar deze Tiguan ook werd verkocht, voldeed het nieuwe, strakke knipperlicht niet aan de eisen die daar aan het formaat van een richtingaanwijzer worden gesteld. Het oranje element is bij Amerikaanse Tiguans van na de facelift daarom wel aanwezig, maar niet functioneel. In plaats daarvan knippert het direct daarboven geplaatste remlicht, zoals dat bij auto’s voor de Amerikaanse markt wel vaker gebeurt.