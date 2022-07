Volkswagen T-Roc - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De facelift van de Volkswagen T-Roc lijkt niet zo veelomvattend, maar eigenlijk is er best veel over te vertellen. Zo zijn zelfs de buitenspiegels nieuw en is er serieus geschoven met bumper-opties.

De Volkswagen T-Roc verscheen in 2017 op de markt als een wat speelser en bovenal compacter alternatief voor de Tiguan. Met zijn tweekleurige koets, eigenwijze chroomstrip langs de daklijn en optioneel deels in kleur uitgevoerde dashboard is het inderdaad een voor Volkswagen-begrippen erg ‘blij’ ding.

Bovendien bracht de T-Roc het Volkswagen-gezicht naar buiten zoals dat later ook op onder meer de Tiguan, T-Cross en Taigun werd gelanceerd, met een grille-koplampcombinatie die ter hoogte van de grille wat verder naar beneden wordt doorgetrokken. Dat wil vanzelfsprekend niet zeggen dat er niets te vernieuwen viel, want ook zo’n element evolueert. Daarom kreeg de T-Roc onlangs een herzien front aangemeten. We zien meer chroom en ledverlichting in twee smaken, waarvan de duurste een doorlopende ledstrip in de grille meekrijgt. De onderstaande ‘schuifplaat’ maakt ook duidelijk dat de grille aan de onderzijde net wat vloeiender is gelijnd. Wie de schuif een paar keer heen en weer haalt, zal ook zien dat de buitenspiegels net anders zijn. Ook vanbinnen is er een heleboel veranderd bij de T-Roc. Het dashboard is nu niet langer opgebouwd uit keihard plastic en een groter infotainmentscherm betekent een nieuwe indeling van het gebied daaromheen.



Bumpers

Dan komen we bij de bumpers. Dat is een ingewikkeld verhaal, omdat Volkswagen voor én na de facelift verschil aanbrengt tussen de standaard T-Roc, de R-Line en de échte R. Hieronder zie je twee R-Lines, maar dat heeft verschillende gevolgen. Sinds de facelift heeft deze sportieve variant een geheel andere voorbumper, met een zwart stuk dat beide ‘luchtinlaten’ op de hoeken met elkaar verbindt. Bij de reguliere T-Roc ontbreekt dat element en zien we in plaats daarvan een zilverkleurige omlijsting van de centrale luchtinlaat. Ook de vorm van de dagrij-leds in de voorbumper is anders. Voor de facelift maakte Volkswagen het zich er aanzienlijk makkelijker vanaf met de R-Line. Die onderscheidde zich toen eigenlijk vooral van ‘mindere’ modellen doordat de onderste rand, waarin de mistlampen zijn gemonteerd, werd meegespoten in carrosseriekleur.

Ook aan de achterkant betekende ‘R-Line’ voorheen niet veel meer dan dat. Dat is nu wel anders, want een nieuwe R-Line heeft dezelfde achterbumper als een echte R. Dat 300 pk sterke topmodel onderscheidt zich hier nog wel met een zwart paneel op die bumper. In Nederland zullen we die uitvoering trouwens niet vaak zien, want in ons land is hij niet meer leverbaar.