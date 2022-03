Volkswagen investeert maar liefst €2 miljard in het opzetten van een geheel nieuwe fabriek in Wolfsburg. De nieuwe productiefaciliteit geldt als geboortegrond voor niet zomaar een auto. Volkswagen gaat er namelijk zijn voor 2026 geplande elektrische vlaggenschip produceren: Trinity.

Onder de noemer Project Trinity werkt Volkswagen aan een nieuw elektrisch topmodel dat in 2026 op de markt moet komen. Nu is ook bekend waar Volkswagen zijn 'Trinity' gaat produceren. Het merk stampt in thuisbasis Wolfsburg namelijk een nieuwe fabriek uit de grond waar het zijn elektrische vlaggenschip gaat produceren. Met het opzetten van de fabriek en het klaarstomen ervan voor de productie van de nieuwe top-EV is een investering van maar liefst €2 miljard gemoeid.

In de lente van 2023 gaan de eerste palen de grond in, in 2026 moeten de eerste exemplaren van Volkswagen's 'Trinity' er van de band lopen. Of het elektrische topmodel van Volkswagen daadwerkelijk Trinity gaat heten, is nog niet helemaal zeker. Wel weten we dat de auto een actieradius van meer dan 700 kilometer moet krijgen en dat het accupakket van de auto ook dankzij 800v-boordspanning snel op te laden moet zijn. De Volkswagen 'Trinity' komt op een geheel nieuw platform te staan dat luistert naar de naam Scalable Systems Platform SSP. Volgens Volkswagen komen er in totaal meer dan 40 miljoen auto's op SSP-basis te staan. Audi werkt onder de naam Apollon aan een top-EV op het SSP-platform. Porsche maakte ook deel uit van het Project Artemis waaronder deze SSP-modellen werden ontwikkeld, maar kocht zich niet lang geleden uit het project. Vanaf omstreeks 2030 wil Volkswagen ook auto's op het nieuwe platform gaan produceren in zijn grootste fabriek in Wolfsburg.