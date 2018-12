Volkswagen schetst nieuwe 'NMS' Passat

De Noord-Amerikaanse tak van Volkswagen heeft schetsen vrijgegeven van de nieuwe Passat voor de Amerikaanse markt, de opvolger van de huidige uit 2011 stammende Passat NMS. Wat zich onderhuids afspeelt, is ietwat onduidelijk. Een terugblik.

In oktober dit jaar stelde Volkswagen in China een nieuwe Passat voor, de opvolger van de niet aan de Europese Passat gerelateerde Passat NMS (de Noord-Amerikaanse Passat), die in China ook op de verkooplijsten staat. In China kan men al enige jaren uit twee Passat-reeksen kiezen. Waar wij in Europa simpelweg de Europese Passat in de orderboeken vinden en men in de Verenigde Staten alleen de Passat NMS (New Midsize Sedan) kan kopen, kan de Chinese consument dankzij de twee joint-ventures die Volkswagen in China heeft, uit beide modellen kiezen. De Europese Passat gaat daar overigens als Volkswagen Magotan door het leven, maar dat terzijde. De onlangs in China voorgestelde nieuwe Passat, de nieuwe Passat NMS dus, kwam bij zijn generatiewissel eindelijk op het MQB-platform te staan, een basis waar de Europese Passat al enkele jaren gebruik van maakt.

Die nieuwe Passat NMS komt ook naar de Verenigde Staten, maar volgens Amerikaanse media staat de Noord-Amerikaanse versie níet op het MQB-platform, maar op een gemoderniseerde versie van het oude platform. Dat heeft volgens diverse bronnen tot gevolg dat de Noord-Amerikaanse Passat niet beschikbaar komt met Virtual Cockpit en ook niet als plug-in gaat verschijnen. Van die Chinese Passat NMS is wél een plug-in hybride beschikbaar. Opmerkelijk, dat zou betekenen dat de Passat NMS in de Verenigde Staten een ander en in de basis ouder platform krijgt dan de Passat NMS die onlangs in China werd gelanceerd.

Later wordt ongetwijfeld duidelijk wat Volkswagen precies met de Noord-Amerikaanse Passat NMS van plan is. Volgende maand beleeft de auto namelijk zijn publieksdebuut.