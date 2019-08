Volkswagen schetst nieuwe coupé-SUV

Volkswagen pompt grofweg € 520 miljoen euro in zijn in de Braziliaanse staat Sao Paulo gelegen productiefaciliteit. Wat blijkt: het merk heeft een nieuwe cross-over voor de Zuid-Amerikaanse markt op de planning staan.

De investering is voornamelijk bedoelt om de fabriek in Brazilië voor te bereiden op de komst van een nieuwe cross-over, een auto die alleen in Zuid-Amerika verkocht gaat worden. De fabrikant laat zelfs al een eerste designschets van de nieuwkomer zien.

Op de designschets zien we een cross-over met een duidelijk aflopende daklijn. Het lijkt te gaan om een relatief compacte coupé-SUV. Braziliaanse media spreken over modelnaam 'T-Sport', maar Volkswagen zelf rept met geen woord over het niet model. Mogelijkerwijs maakt de auto gebruik van het MQB-A0-platform dat Volkswagen ook voor auto's als de Polo en T-Cross gebruikt, maar ook daarover is officieel nog niets bekend. In Europa verwachten we de nieuwkomer overigens niet te gaan zien.