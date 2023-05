Volkswagen presenteert extra lange ID Buzz op 2 juni

Volkswagen trekt op 2 juni het doek van de extra lange ID Buzz. Dat doet het merk in Californië, op een dag die het 'International Volkswagen Bus Day' doopt. Het is niet zomaar dat Volkswagen ervoor kiest om de langere variant in de Verenigde Staten te onthullen: de ID Buzz debuteert daar in zijn lange hoedanigheid, want de kortere gaat aan de Amerikaanse neuzen voorbij.

Op 2 juni debuteert de Volkswagen ID Buzz met een langere wielbasis en zeven zitplaatsen in de Verenigde Staten. Vanaf dan is 2 juni volgens de Duitsers 'International Volkswagen Bus Day', de datum waarop het merk jaarlijks stil zal staan bij zijn verleden op de busjesmarkt. De marktintroductie van de lange wielbasis-ID Buzz, die onlangs al voor de lens van onze spionagefotograaf verscheen, vindt plaats in 2024. In Amerika althans.

Tot op heden is de Volkswagen ID Buzz nog niet leverbaar in de Verenigde Staten. Geïnteresseerden daar hebben te wachten op de introductie van de lange wielbasis-variant, want de kortere zal daar niet geleverd worden. De variant met lange wielbasis komt in de VS aanvankelijk alleen als zevenzitter op de markt, maar ook varianten met vijf zitplaatsen en een bestelversie zullen volgen - in Europa in ieder geval. Wie zes of zeven zitplaatsen blieft is hier overigens niet per se aangewezen op de extra lange Buzz. Ook de 'reguliere' carrosserievariant zal op termijn met meer dan vijf zitplaatsen bestelbaar zijn.

Of de marktintroductie van de grotere Volkswagen ID Buzz ook in Europa pas voor 2024 gepland staat, is vooralsnog onduidelijk. Wie alleen benieuwd is naar hoe een extra lange wielbasis de ID Buzz staat, kan 2 juni omcirkelen in zijn of haar agenda.