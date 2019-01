Volkswagen Passat in het nieuw voor de VS

In 2011 bracht Volkswagen de Passat NMS (New Midsize Sedan) op de markt (foto 17 en 18), een auto die bedoeld was voor landen als de Verenigde Staten, China en Zuid-Korea. In China werd die Passat NMS naast de Europese Passat verkocht, een auto die daar als Magotan op de prijslijsten staat. Kort geleden werd de Passat NMS in China aan een nieuwe generatie geholpen en nu is ook de Amerikaanse versie klaar voor een generatiewissel. Zoals we eerder al schreven groeiden de in de Verenigde Staten verkochte Passat NMS en zijn voorheen Chinese tweelingbroer nu uit elkaar.

De Chinese Passat NMS staat nu net als de Europese Passat en vele andere modellen van de Volkswagen Groep op het modulaire MQB-platform. Deze nieuwe Noord-Amerikaanse Passat NMS staat echter gewoon weer op het platform van de Passat NMS die in 2011 op de markt kwam. Dat heeft onder andere tot gevolg dat deze nieuwe Noord-Amerikaanse Passat géén Virtual Cockpit krijgt en ook niet als plug-in hybride beschikbaar komt. De reden hiervoor: zeer waarschijnlijk een budgetkwestie. De Passat ging in de Verenigde Staten vorig jaar 41.000 keer over de toonbank en dat zijn voor Volkswagen geen cijfers om trots op te zijn. Sedans raken in de Verenigde Staten uit de gratie en mogelijkerwijs is de investering in een nieuwe MQB-Passat een te groot risico.

Hoewel de auto zijn basis deelt met zijn voorganger, is de koets wél helemaal nieuw. De Passat lijkt zeer sterk op zijn Chinese broer, heeft een neus met een grote grille en oogt daarmee stukken moderner dan de Passat NMS die in 2011 op de markt kwam. Volgens Volkswagen neemt de interieurruimte toe en maakt de auto, die standaard op 17-inch lichtmetaal staat, kennis met nieuwe veiligheidssystemen. Forward Collision Warning en Autonomous Emergency Braking, Blind Spot Monitor en Rear Traffic Alert zijn standaard. Optioneel zijn zaken als adaptieve cruise control, Lane Keeping Assist en Park Assist leverbaar.

Net als de uitgaande Passat wordt deze nieuwe versie aangedreven door een 2.0 TSI die 176 pk en 280 Nm koppel levert. Schakelen gaat middels een zestrapsautomaat.