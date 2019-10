Volkswagen Passat GTE ontvangt prijskaartjes

De in februari dit jaar subtiel gefacelifte Volkswagen Passat is opnieuw beschikbaar als plug-in hybride GTE. In de zomer communiceerde de Nederlandse importeur al een eerste set nieuwprijzen van de bijgewerkte Passat, maar naar het bedrag dat op de prijskaartjes van de plug-ins was geschreven, moesten we gissen. Daar komt met ingang van vandaag verandering in.

Volkswagen vraagt € 48.440 voor de Passat Limousine GTE. De stekkerversie van de Passat is ook leverbaar als Variant. In dat geval wil Volkswagen een bedrag van € 49.820 naar zijn rekening overgemaakt zien. In beide gevallen is de Passat GTE uitgevoerd als Business, het enige uitrustingsniveau dat de Nederlandse importeur vooralsnog voor de stekker-Passat beschikbaar stelt.

Die Business-uitvoering staat standaard op 17-inch groot lichtmetaal en krijgt het Tech-pakket mee dat onder meer App Connect en Telefoonvoorbereiding Plus omvat. Andere extraatjes: een elektrisch te openen achterklep (op de Variant), het multimediasysteem Discover Pro met Virtual Cockpit en ledmatrix-kijkers.

GTE

De Passat was in ons land tot vorig jaar leverbaar als GTE, een plug-in hybridevariant die nu in aangepaste vorm terugkeert naar het Europese Passat-gamma. Hoewel de GTE voor de Nederlandse markt eerder werd geschrapt wegens het ontbreken van bijtellingskorting. Waar de GTE voor de bijpuntsessie van begin dit jaar een 9,9 kWh groot accupakket had, waarmee de Passat 37 kilometer elektrisch kon rijden, is de bijgewerkte GTE dankzij een 13,0 kWh groot exemplaar goed voor een elektrisch bereik van 55 kilometer. De aandrijflijn bestaat nog altijd uit een 156 pk sterke 1.4 TSI, die samen met een 115 pk sterke elektromotor goed is voor een systeemvermogen van 218 pk. Deze 1.4 maakt integraal deel uit van de huidige GTE-aandrijflijn en blijft daarom nog even. Een nieuwe generatie GTE met als basis de 1.5 TSI Evo is in ontwikkeling en gaan we voor het eerst zien in de Passat B9 en volgende generatie Golf.