Volkswagen Karmann Ghia (1967) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De Volkswagen Karmann Ghia is in zekere zin de belichaming van het herstel van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Na utilitaire auto's als de Volkswagens Kever en Transporter T1 zagen de Duitsers weer mogelijkheid om wat creatiever en opvallender te werk te gaan. Dat deden ze overigens niet geheel zelf. Het ontwerp is namelijk afkomstig van het Italiaanse Ghia en dat slaagde er wonderwel in om een flitsende coupékoets op een iets aangepaste Kever-basis op papier te zetten. De Karmann Ghia, die het eerste deel van zijn naam dankt aan de carrosseriebouwer die de productie voor zijn rekening nam, werd met enthousiasme ontvangen. Wie er eenmaal mee op pad ging, merkte echter al wel snel de verwantschap met de Kever en daarom ook dat de Karmann Ghia wellicht qua rijeigenschappen niet helemaal waarmaakte wat je op basis van het uiterlijk zou verwachten.

Dat mocht de pret echter niet drukken, want de Karmann Ghia sloeg aan. Zeker omdat het een opvallende auto was tegen een relatief schappelijke prijs. Zelfs in de Verenigde Staten, waar men inmiddels de Kever ook aardig ontdekt had, waren ze er ook aardig door gecharmeerd en werden er in de jaren 60 en vroege jaren 70 op jaarbasis soms wel tussen de 20.000 en 30.000 van verkocht. Dit exemplaar uit 1967 is pas in 2008 op Nederlands kenteken gekomen en heeft dus mogelijk ook het grootste deel van zijn leven aan de overkant van de grote plas doorgebracht. Ongetwijfeld is er ooit een keer een restauratie aan te pas gekomen, want hij staat er zo op het oog wel heel netjes bij. Hij is nog altijd bij de man of dame die 'm 13 jaar geleden in Nederland invoerde, dus reken maar dat hij gekoesterd wordt!