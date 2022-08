Volkswagen ID4 met 58 kWh uit Amerikaanse fabriek

De elektrische Volkswagen ID4 is er nu ook met een accupakket van 62 kWh, althans in de VS. Dat maakt hem daar een stukje voordeliger. Bovendien zijn er nog meer wijzigingen in Amerika, waar de ID4 vanaf nu ook wordt gebouwd.

Het leveringsgamma van Volkswagens elektrische ID-modellen is in deze tijden van tekorten goed te vergelijken met een achtbaan. Sinds de introductie van de ID3 zijn er van die auto en de ID4 tal van versies aangekondigd, maar ook evenveel varianten weer verdwenen. De kleinere ID3 prijkt officieel nog in drie smaken op de prijslijst, maar is in de praktijk alleen als Pro Edition met 58 kWh en 204 pk leverbaar. In Nederland zijn ID4 en ID5 momenteel alleen leverbaar met 77 kWh-accu, in drie verschillende vermogensvarianten. De eerder aangekondigde 52 kWh-versie is dus alweer verdwenen.

In de VS komt er nu alsnog een versie met een kleiner accupakket, zij het niet zo compact als dat van ‘onze’ voormalige instapper. Volkswagen USA geeft een waarde op van 62 kWh, maar daarbij lijkt het te gaan om een brutowaarde. In Europa hanteert Volkswagen de netto-capaciteit, en dan blijkt dit ‘gewoon’ het 58 kWh-pakket uit de ID3. Een logische stap, waarvan je je afvraagt waarom hij niet eerder is genomen. Dezelfde batterij is trouwens ook leverbaar in de Skoda Enyaq, de Tsjechische tegenhanger van de ID4. De voordeliger versie levert 150 kW aan kracht, ofwel de bekende 204 pk.

De komst van het kleinere accupakket verlaagt de instapprijs van de ID4 in de VS met zo’n 3.700 dollar. De nieuwe batterij is niet de enige wijziging voor de ID4, die vanaf nu voor de Amerikaanse markt ook in de VS zal worden gebouwd. Dat vindt plaats in Chattanooga, Tennessee. Met ingang van modeljaar 2023 zijn er meer wijzigingen te bespeuren. Zo is het rooster in de voorbumper vanaf nu zwart gespoten in de VS en krijgen Amerikaanse ID4’s standaard het 12-inch touchscreen, dat eerder nog een optie was.

En dan nu de grote vraag: in hoeverre gelden deze wijzigingen ook voor Nederland? Het antwoord: niet. De importeur geeft aan dat er voorlopig geen plannen zijn om de nieuwe instapversie van de ID4 hier te gaan voeren, dus het is er eentje in de categorie 'zeg nooit nooit'.