Volkswagen onthult vandaag in de Californische badplaats Huntington Beach een nieuwe, verlengde ID Buzz. Hij komt begin volgend jaar als vijf-, zes- en zevenzitter naar Nederland en blijkt technisch flink opgewaardeerd in vergelijking met de huidige, korte ID Buzz.

Highlights Volkswagen ID Buzz

25 centimeter langer

Niet als Cargo

Nieuw infotainmentsysteem

Vol slimmigheden

De ID Buzz is het kleurrijke modepopje in het modelaanbod van Volkswagen. Terwijl die andere compacte bestelbus, de Transporter, nog steeds in leven is én blijft. Volgend jaar verschijnt daarvan een compleet nieuwe generatie die net als de ID Buzz óók met elektrische aandrijving te koop zal zijn.

Om te voorkomen dat de ID Buzz en de Transporter elkaar in de weg zitten, heeft Volkswagen een aantal drastische maatregelen genomen. Zo verschijnt de verlengde versie niet als bestelbus, maar uitsluitend als personenauto. Wie maximale laadruimte wil, kan niet om de Transporter heen. Wel gaat Volkswagen op basis van de verlengde ID Buzz vanaf 2025 een kampeerauto maken.

Het nieuwe model is bijna vijf meter lang, om precies te zijn 25 centimeter langer dan de basisversie. De (desgewenst elektrische) schuifdeuren zijn ruim 19 centimeter breder, wat de toegang tot het interieur vergemakkelijkt. Bijzonder is het glazen panoramadak dat je elektronisch meer of minder transparant kan maken. Het geheim daarvan schuilt in de elektrische aansturing van vloeibare kristallen. Dankzij de enorme afmeting (1,71 x 1,04 m) omspant het dak de eerste en tweede zitrij. Bovendien neemt de hoofdruimte dankzij het ontbreken van hemelbekleding met 3 centimeter toe.

Zo veel glas in het dak is een knipoog naar een beroemde variant van de VW-bus uit de jaren 50: de Samba-bus. Die had aan weerszijden een rij kleine zijruiten in het dak, zodat toeristen beter zicht hadden op de bergtoppen in de Alpen. Exclusief in de verlengde ID Buzz zijn verder de schuifraampjes in de schuifdeuren, die je elektrisch kunt openen. Dat is opnieuw een knipoog naar de klassieke VW-bus. Je kan de verlengde ID Buzz straks bestellen als vijf-, zes- of zevenzitter. In de zeszitter heb je op de tweede rij meer ruimte in de breedte en je krijgt daar extra armsteunen, voor een extra comfortabele zit. De twee achterste zitrijen kun je omklappen en verschuiven; ook dat is een verschil met de korte ID Buzz. De achterste rij kun je bovendien verwijderen.

De rugleuningen van de twee achterste zitrijen zijn verstelbaar voor een comfortabeler zit. De klimaatregeling is verdeeld in drie zones. Zo kun je achterin met een eigen bedieningspaneel jouw zitplek apart koelen of verwarmen. Alles bij elkaar opgeteld moet deze VW een ideale auto voor grote gezinnen zijn: de bijrijdersstoel, de buitenste stoelen op de tweede rij en de zitplaatsen op de derde rij hebben Isofix-bevestigingspunten voor kinderzitjes. Een breedte van 1,20 meter tussen de achterste wielkasten maakt het inladen van brede spullen eenvoudig.

De bagageruimte is maximaal 2.469 liter groot. Als vijfzitter biedt die 1.340 liter inhoud en met zeven zitplaatsen in gebruik is het nog altijd 306 liter. Maar het is helaas ook in de verlengde ID Buzz nog steeds niet mogelijk om zitplaatsen in de bodem van de auto te laten verdwijnen. Met als gevolg een flink hoogteverschil in de laadvloer, zodra je de zitrijen omklapt. Als niet zo fraaie en eigenlijk onhandige oplossing is er een verhoogde laadvloer. Die kost ruim €600 en bevat in de auto te bevestigen draagarmen, waardoor het ding al gauw gruwelijk in de weg zit.

De lange ID Buzz kenmerkt zich door veel slimme oplossingen die doen denken aan de multifunctionele ruimte-auto’s van eind vorige eeuw. Dan hebben we het over de MPV’s (Multi Purpose Vehicles), zoals de Renaults Espace en Scenic of de Chrysler Voyager. Zo zijn straks kort na de marktintroductie in de lange ID Buzz draaibare stoelen op de tweede rij een optie. Zodat passagiers tegenover elkaar kunnen zitten. Opklapbare ‘vliegtuigtafeltjes’ zijn eveneens een optie. Een ander opvallend accessoire is de ID Buzz Box, waarin grotere voorwerpen als flessen en laptops zijn op te bergen. Deze Box is op verschillende plekken in het interieur te bevestigen.

Maar niet alleen met zijn interieur is de nieuwe variant van de ID Buzz een grote stap voorwaarts. Hij biedt keus uit achter- of vierwielaandrijving en krijgt een sterkere elektromotor met 286 pk (210 kW) vermogen en een 86 kWh batterijpakket. Dat leidt tot een rijbereik van 460 kilometer. Terwijl het korte model op dit moment alleen verkrijgbaar is met een 150 kW/204 pk elektromotor en 77 kWh batterijpakket dat hem maximaal 415 km ver brengt. De nieuwe aandrijflijn zal welkom zijn bij caravan- en botenliefhebbers: je kunt er een geremde aanhanger van 1.800 kg mee trekken, terwijl de trekcapaciteit bij de bestaande aandrijflijn beperkt is tot 1.000 kg. Een ander nieuwtje is de komst van een head-up display, dat nuttige informatie voor de bestuurder op de voorruit projecteert. Verder is voor het eerst parkeren met afstandsbediening mogelijk. De bestuurder hoeft met deze optie niet langer achter het stuur te zitten: de auto parkeert zichzelf.

Maar de belangrijkste vernieuwing betreft het infotainment. Dat systeem kreeg in alle tot nu toe verschenen ID-modellen veel kritiek. Het werkte onlogisch en traag, maar veroorzaakte soms zelfs storingen van allerlei aard. Het getob met de software en bediening was voor Volkswagen onlangs aanleiding om de complete directie van het eigen softwarebedrijf naar huis te sturen. Maar nu is er een nieuwe generatie die aan alle ellende een eind moet maken. Het systeem (dat ook in de binnenkort te introduceren ID7 zit) ziet er veel beter uit, werkt sneller en zit logischer in elkaar. Het bevat een 12,9-inch centraal scherm (32,8 cm). Via twee permanent zichtbare balken op het scherm zijn belangrijke functies, zoals de klimaatregeling, voortaan direct te bereiken.

De verlengde Volkswagen ID Buzz kun je later dit jaar bestellen, maar de eerste auto’s staan pas in het voorjaar van 2024 bij Nederlandse klanten voor de deur. Over de prijzen is nog niets bekend.