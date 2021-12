Volkswagen ID Buzz in beeld

In 2022 is het eindelijk zover: de Volkswagen ID Buzz. Momenteel zitten we in het laatste deel van een recordlange ‘lekkermaak-fase’, en daarin toont Volkswagen een slechts in afleidende kleuren gehulde versie van het elektrische busje.

Geen auto die een langere aanloop kende dan Volkswagens retro-busje. Al in 2001 toonden de Duitsers de Microbus, die achteraf best stevig op het eindproduct lijkt. ‘Nieuw’ is natuurlijk wel dat het om een elektrisch product uit de ID-reeks gaat, al weten we dat eigenlijk ook al sinds 2017. Hoe dan ook: een betere blik op de ID Buzz kregen we tot nu toe niet.

Deze beelden, geknipt uit een video op Twitter, vullen vooral de details in van het busje dat we eerder voor de lens kregen. Zo zien we een stel optisch met elkaar verbonden koplampunits, van het type dat we ook op de ID3 en ID4 tegenkomen. Het in het midden geplaatste logo is lekker groot, zoals dat ook verwacht mag worden van een voertuig dat moet herinneren aan de T1. Boven de ‘motorkap’, die natuurlijk geen motorkap is, komt één ruitenwisser spieken. We vermoeden dan ook dat de Buzz twee uit elkaar wissende exemplaren krijgt, zoals we dat ooit veel zagen bij MPV’s.

Anders dan bij de T1 en T2 staat de voorruit vrij duidelijk achterover. De voorste passagiers zitten dan ook een stuk verder naar achteren dan in de oer-busjes, waar zij samen met de voorbumper verantwoordelijk waren voor de eerste confrontatie met een eventueel obstakel. Bij de ID Buzz zit het portier dan ook logischerwijs helemaal achter de vooras, zoals we dat tegenwoordig verstandig achten. De flanken zijn strak, de raampartij is optisch één geheel. Uiteraard heeft de ID-Buzz schuifdeuren, want dat is historisch verantwoord én praktisch.

De ID Buzz komt er als personenwagenversie en onder de naam ID Cargo ook als besteller. Na de introductie van deze combinatie heeft Volkswagen ineens drie middelgrote busjes zin zijn gamma: de aloude Transporter, de nieuwe Multivan voor personenvervoer en de ID-combinatie als elektrisch alternatief voor beiden.