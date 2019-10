Volkswagen Golf wederom gelekt

Over precies negen nachten schiet Volkswagen met confetti, want dan wordt eindelijk de nieuwe Golf onthuld. Ruim een week voor dit heugelijke moment is de auto, hoe kan het ook anders, in zijn nakie op het internet beland. Dit is de Volkswagen Golf 8!

Van spyshots tot rondrijdende mule’s en van gelekte foto’s van tijdens de fotoshoot voor het pr-materiaal tot schetsen: de achtste generatie Golf is al erg vaak in het nieuws geweest. Nu is het moment daar dat serieuze foto’s van de productierijpe Golf 8 op het web belanden. De twee platen lijken op Instagram te zijn gedeeld, waarna het Franse Worldscoop de platen oppikte. De haarscherpe foto laat de neus en het interieur van de middenklasser zien. Hoewel de auto zonder meer een echte Golf is gebleven, wordt het front toch wel vrij grondig aangepakt. De Volkswagen krijgt nieuw ontworpen koplampen, een andere grille en een gewijzigde bumperindeling. Op de foto’s komen de drie in carrosseriekleur meegespoten lamellen in de onderbumper duidelijk naar voren. Ook het herziene logo vindt uiteraard zijn weg naar de Golf.

Bijzonder is de opname van de binnenkant. We moesten het tot nu toe met ruwe schetsen doen. De foto geeft een duidelijk beeld! Achter het stuur verstopt Volkswagen een gigantisch instrumentarium waar een groot beeldscherm zijn werk lijkt te doen. Opmerkelijk zijn de vouwen in het paneel, hetgeen mogelijk maakt dat Volkswagen met meerdere schermen gaat werken. Links van het scherm achter het stuur zit een stel knoppen. Waarschijnlijk zijn dit de toetsen die voorheen een stuk lager links van het stuurwiel zaten. De knoppen zijn vermoedelijk bedoeld voor de bediening van de verlichting. De ventilatieroosters en daarbij horende sierstrepen lopen over de gehele breedte van het dashboard. Ook het stuur krijgt een nieuwe vorm, maar behoudt zijn knoppen.

Op 24 oktober is het moment daar: dan wordt de nieuwe Golf onthuld.