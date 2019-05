Volkswagen Golf VIII wordt mild-hybride

Tijdens de International Vienna Motor Symposium trok Volkswagen vorige week het doek van een nieuwe 48 volt mild-hybridesysteem met een eigen startgenerator. Dit nieuwe systeem werd in combinatie met de 1.5 TSI aan de wereld getoond. Het merk sprak toen alleen in geen toonaarden over het tijdbestek waarop we dit systeem konden verwelkomen en in welke modellen dit zou gaan gebeuren. Nieuwe berichten uit Wolfsburg voorzien ons van meer informatie. Het is namelijk, zoals verwacht, de nieuwe generatie van de Golf waarbij Volkswagen voor het eerst aan de slag gaat met de techniek.

Door de nieuwe informatie weten we ook iets meer over de motorenlijst voor de achtste generatie van de middenklasser. De 48 volt mild-hybridaandrijving wordt namelijk in combinatie met de 1.0 TSI en 1.5 TSI benzinemotoren geleverd. Deze motoren zijn als mHEV standaard aan een DSG-automaat met dubbele koppeling gekoppeld. Het merk claimt, afhankelijk van het rijgedrag, een bandstofbesparing van 0,4 liter per 100 kilometer. Na de Golf smeert Volkswagen het systeem verder uit over zijn portfolio.