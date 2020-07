Volkswagen Golf nu ook als R-Line

Volkswagen breidt het leveringsgamma van de Golf uit met de R-Line-uitvoering. Het is de vijfde uitvoering waarin de nieuwe Golf leverbaar is.

Wie in de markt is voor een nieuwe Golf, kan bij Volkswagen al uit een aantal uitvoeringen kiezen. De naamloze basisuitvoering had de Life, Life Business en Style boven zich en daar wordt nu een bekende variant aan toegevoegd: de R-Line.

De R-Line is als vanouds de uitvoering voor kopers die graag een sportief aangekleed model willen, zonder direct bij te hoeven betalen voor een krachtige machine onder de kap. De Golf krijgt als R-Line sportiever vormgegeven bumpers, een van de overige versies afwijkende grille, een reeks R-Line-badges én staat standaard op 17-inch lichtmetalen wielen. Donker getinte achterste zijruiten zijn van de partij, hetzelfde geldt voor led-verlichting aan zowel voor- als achterzijde. Het interieur wordt aangekleed met een set sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en het reguliere stuurwiel is vervangen voor een sportiever vormgegeven exemplaar. Het binnenste wordt verder afgewerkt met grijze accenten en zwarte hemelbekleding. De R-Line krijgt tevens het 10-inch grote Navigatie Discover Pro-infotainmentsysteem en achter het stuurwiel vinden we de uitgebreide versie van de bekende Virtual Cockpit. De standaarduitrusting van de R-Line omvat onder meer adaptieve cruise control, lane assist, een licht- en regensensor, klimaatregeling, een automatisch dimmende binnenspiegel en instelbare sfeerverlichting met 30 kleuren. De Golf R-Line staat trouwens opeen sportonderstel waarmee de auto 1,5 centimeter dichter bij het asfalt ligt dan zijn broertjes en zusjes.

De 130 pk sterke 1.5 TSI is een van de eerste motorversies die in combinatie met de R-Line-uitvoering zijn te krijgen. Deze van een handbak voorziene variant staat voor €33.715 in de orderboeken. Ook is de mild-hybride 150 pk sterke 1.5 eTSI als R-Line te krijgen. Deze met een zeventraps automaat uitgeruste variant kost als R-Line €38.812. Liever een diesel? Kan ook, de 150 pk sterke 2.0 TDI met automaat staat voor €42.440 in de Nederlandse prijslijst. In augustus staat de Golf R-Line bij de dealers.