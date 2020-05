Volkswagen Golf GTI TCR strekt de benen

De nieuwe Volkswagen Golf komt dit jaar al in diverse sportieve varianten op de markt. Uiteraard is de Golf GTI weer van de partij, maar ook de overtreffende trap daarvan, de TCR, is er bijna klaar voor.

Net als bij de vorige generatie van de Volkswagen Golf mogen we ons verheugen op de komst van de GTI TCR. Wie een GTI net te mager vindt, maar een R weer een stap te ver vindt gaan, wordt daarmee op zijn wenken bedient. De TCR, die we hier voor het eerst voor onze neus hebben, neemt qua vermogen weer een stapje meer afstand van de GTI dan voorheen. Het verschil bedraagt voortaan geen 45 pk meer, maar 55 pk. De GTI TCR haalt 300 pk uit dezelfde 2.0 TSI als de GTI. Waar in de GTI nog een handbak leverbaar is, moet de TCR het standaard doen met de zeventraps DSG-automaat.

Behalve meer vermogen is er natuurlijk nog meer aan de hand. De TCR ligt lager dan de GTI en heeft een stijver onderstel. Verder zijn de grote remschijven die de voorwielaandrijver tot bedaren moeten brengen geperforeerd. De uiterlijke verschillen zijn betrekkelijk summier. De luchthappers in de voorbumper ogen iets forser en er prijkt een grotere achterspoiler achterop de auto. Ook heeft de TCR ovalen uitlaateinden, waar de reguliere GTI over ronde exemplaren beschikt. Na de zomer beleeft de GTI TCR zijn marktdebuut. Als het prijstechnisch een vergelijkbaar verhaal wordt met de vorige generatie, moet je rekenen op een meerprijs van zo'n € 7.000 ten opzichte van de GTI. Wat die kost, is nog niet bekend. De vorige GTI TCR was er vanaf net iets meer dan een halve ton.